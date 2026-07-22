Aylín Mujica tuvo que regresar a Miami sin los restos de su hijo Mauro Menéndez a causa de los trámite burocráticos en Barbados.

A casi una semana de la muerte de Mauro Menéndez, Aylín Mujica no ha podido trasladar los restos de su hijo a Miami para despedirlo.

Aylín Mujica regresó a Miami sin los restos de su hijo Mauro Menéndez

La periodista Mandy Fridmann reveló que Aylín Mujica no pudo regresar a Miami con los restos de su hijo, debido a que los trámites correspondientes no han concluido.

Mauro Menéndez murió en un hospital de Barbados tras padecer neumonía y enfrentar dos infartos.

Aylín Mujica confirma campaña en GoFundMe para gastos fúnebres de Mauro Menéndez (@aylinmujic / Instagram )

Aylín Mujica, su madre y su exesposo viajaron a la isla para solicitar el traslado de su cuerpo a Miami, pero el trámite se demoró debido a que se atravesó el fin de semana.

La familia de Mauro Menéndez ya realizó el trámite correspondiente para trasladar su cuerpo, pero las autoridades de Barbados no han liberado su cuerpo.

Todo indica que la familia decidió cremar a Mauro Menéndez y trasladar sus cenizas para iniciar con las ceremonias funerarias.

Aylín Mujica se reincorporará a Top Chef cuando lleguen las cenizas de su hijo

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que las cenizas de Mauro Menéndez lleguen a Miami.

Aylín Mujica está destrozada, pero fuerte, según la periodista Mandy Fridmann, esperando poder despedir a su hijo en Miami para continuar trabajando.

La actriz forma parte de la nueva temporada de Top Chef, un programa de conocina producido por Telemundo y que actualmente se graba en Colombia.

La producción pausó las grabaciones del programa en solidaridad con Aylín Mujica.

Una vez que las cenizas de Mauro Menéndez lleguen a Miami, Aylín Mujica realizarán las ceremonias funerarias y regresará a Colombia a trabajar.