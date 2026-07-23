La entrevista de Belinda para la edición de agosto de Vogue México y Latinoamérica terminó por encender una de las polémicas más comentadas del pop mexicano.

Todo comenzó cuando la cantante habló con entusiasmo Belinda sobre su próximo dueto con Danna Paola, asegurando que en México “nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”.

Este comentario de Belinda que muchos internautas interpretaron como un desaire hacia Kenia Os, con quien ya colaboró anteriormente en Jackpot enalteciendo a Danna Paola, según los fans de la también youtuber.

¿Qué pasó entre Belinda, Danna Paola y Kenia Os? Así escaló la controversia

Las declaraciones de Belinda sobre la colaboración con Danna Paola y que fans de Kenia Os interpretaron como indirecta, rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones.

Mientras algunos defendieron que Belinda hablaba del contexto específico de su colaboración con Danna Paola, otros señalaron que había ignorado el trabajo realizado con Kenia Os, reviviendo además los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre ambas artistas.

Ante el creciente debate, Belinda rompió el silencio mediante sus redes sociales para aclarar que nunca lanzó indirectas contra Kenia Os.

La cantante aseguró que mantiene “muchísimo cariño y un profundo respeto” por la intérprete de Malas decisiones, recordó que ambas tienen la colaboración Jackpot y pidió dejar de enfrentar a las artistas y a sus respectivos fandoms.

Sin embargo, la conversación continuó alimentándose con un video viral en el que Belinda y Kenia Os aparecen en un mismo evento sin interactuar, material que muchos usuarios utilizaron para reforzar las teorías de una supuesta enemistad, pese a que ninguna de las dos ha confirmado un conflicto.

En medio de la controversia apareció Danna Paola, quien salió en defensa de Belinda durante un encuentro con la prensa.

De acuerdo con información de Agencia México, retomada por Revista Q, Danna Paola hizo un llamado a frenar los ataques en redes sociales a Belinda y pidió que el público disfrute la música en lugar de fomentar rivalidades entre mujeres.

El mensaje fue claro: dejar atrás el hate y enfocarse en celebrar la colaboración entre Danna Paola y Belinda que muy pronto llegará entre ambas artistas.