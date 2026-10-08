Vecinos de Natanael Cano viven en medio de su extraño comportamiento y son testigos de cómo apedrea su Mercedes AMG.
Natanael Cano compartió un video donde se le ve apedreando su camioneta en medio de un fraccionamiento. La extraña actitud del cantante alarma a sus fans.
Así es la situación que viven los vecinos de Natanael Cano en Hermosillo
Natanael Cano se volvió tema de conversación en redes sociales, luego de que compartiera un video apedreando su camioneta de lujo.
En el video se ve la camioneta Mercedes AMG estacionada en lo que parece la calle de un residencial, mientras Natanael Cano le comenzó a arrojar piedras, provocando una abolladura en el auto.
Lo que llama la atención es que en el video se puede apreciar que hay casas cercanas al lugar donde Natanael Cano comenzó arrojar piedras, por lo que serían común que sus vecinos sean testigos de sus “arranques”.
Natanael Cano justifica sus acciones mencionando que le arrojaba piedras a su camioneta porque ya no le gustaba el color.
Posteriormente, el cantante aseguró que este video había sido creado con inteligencia artificial.
¿Natanael Cano está al borde de un brote psicótico?
Previo a lanzarle piedras a su camioneta, Natanael Cano compartió una historia en Instagram donde colocó la descripción: “Ando buscando una nena a quien regalarle una cuadrada y algunos Rolex”.
Posteriormente, Natanael Cano expresó que ya no le gustaba el color de su Mercedes AMG y procedió a arrojarle piedras.
Los fans de Natanael Cano están acostumbrados a este tipo de acciones; sin embargo, algunos temen que el cantante esté a punto de padecer un brote psicótico.