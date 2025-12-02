Maxx Morando y Miley Cyrus se comprometieron tras cuatro años de noviazgo. Esto se sabe del músico.

La revista People confirmó que Miley Cyrus y Maxx Morando serán marido y mujer, luego de que la cantante acudiera a una alfombra roja luciendo un anillo de diamantes.

¿Quién es Maxx Morando? El prometido de Miley Cyrus

Maxx Morando es un músico que colaboró con Miley Cyrus en 2023 en el disco ‘Endless Summer Vacaction’, donde comenzaron a tener una conexión especial.

Desde que Maxx Morando y Miley Cyrus iniciaron su relación, el músico se involucró en la imagen y música de la cantante.

El discreto anillo que reveló el compromiso de Miley Cyrus con Maxx Morando (Especial )

¿Qué edad tiene Maxx Morando?

Maxx Morando nació el 16 de noviembre de 1998; actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Maxx Morando?

Maxx Morando está comprometido con Miley Cyrus -de 33 años de edad- con quien lleva 4 años de noviazgo.

¿Qué signo zodiacal es Maxx Morando?

Maxx Morando es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser intensos y apasionados.

¿Cuántos hijos tiene Maxx Morando?

Maxx Morando no tiene hijos.

¿Qué estudió Maxx Morando?

Estudió música en la School of Rock en California y diseño.

¿Quién es Maxx Morando? Prometido de Miley Cyrus (Especial )

¿En qué ha trabajado Maxx Morando?

Maxx Morando fue baterista de la banda The Regrettes y actualmente forma parte de la banda Liily.

En 2021 colaboró con el diseñador Shane Kastl para crear un look exclusivo para Miley Cyrus.

El músico se ha destacado por estar alejado de la vida mediática y redes sociales.

Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen

El pasado 23 de noviembre fue cumpleaños de Miley Cyrus y sorprendió a sus fans al mostrar un anillo de diamantes en las fotos junto a su pastel.

Días después, se confirmó que Miley Cyrus se había comprometido con Maxx Morando, tras 4 años de relación.

La noticia conmocionó a los fans de la cantante, ya que fuel papá de Maxx Morando quien reveló el compromiso.

Miley Cyrus acudió a la alfombra roja de la película Avatar: Fuego y cenizas y se le vio utilizando el anillo.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles de su compromiso.