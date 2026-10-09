Natanael Cano pospone conciertos de su gira “Natanael Cano Vol. 1” en México para priorizar su salud y bienestar.

La salud de Natanael Cano ya había preocupado a sus fans, luego de que compartiera un video donde se mostraba con un comportamiento errático y lanzándole piedras a su auto.

“Después de una cuidadosa evaluación, Natanael Cano ha tomado la decisión de posponer las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 para enfocarse en su salud y bienestar” Natanael Cano

Natanael Cano suspende su gira para priorizar su salud

El equipo de Natanael Cano compartió que el cantante decidió posponer su gira y por el momento estará enfocado en su salud, según un comunicado emitido el 8 de octubre de 2026.

Dicho mensaje no detalla la situación exacta que llevó a Natanael Cano a posponer su gira, pero pidieron respeto para el cantante y su familia.

“Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión de sus fans, quienes siempte han estado a su lado” Natanael Cano

Natanael Cano pospone su gira por problemas de salud (Instagram/@dcec_oficial)

Natanael Cano arrancó su gira “Natanael Cano Vol. 1″ el pasado 18 de septiembre y dio dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

El cantante tenía pactados 10 conciertos hasta el 5 de diciembre y los cuales quedaron cancelados; se desconoce si Natanael Cano repondrá las fechas en el futuro.

La suspensión de la gira de Natanael Cano se da en medio de una serie de comportamientos polémicos que ha tenido a lo largo de los meses, lo cual ya había alarmado a sus fans.

Recientemente, el cantante copartió un video lazándole piedras a su camioneta Mercedes AMG, el cual tiene un costo millonario.

¿Qué pasará con el reembolso de los boletos para la gira de Natanael Cano?

“Natanael Cano Vol.1″ tenía previsto 10 conciertos en:

Mérida: 17 de octubre

Veracruz: 30 de octubre

Puebla: 31 de octubre

Toluca: 6 de noviembre

Oaxaca: 7 de noviembre

Mexicali: 14 de noviembre

Morelia: 21 de noviembre

Monterrey: 27 de noviembre

Torreón: 28 de noviembre

Acapulco: 5 de dociembre

El comunicado de Natanael Cano menciona que los conciertos de su gira quedan cancelados, por lo que el reembolso será a través de las boletaras donde se adquierieron las entradas.

Natanael Cano suspende los 10 conciertos de su gira "Natanael Cano Vol. 1" (Especial )

Natanael Cano se une a lista de cantante que cancelan sus giras este 2026, ya que el pasado 7 de octubre, Tito Double P también canceló su gira “La People Tour”.