“Es por el bien de nuestro hijo”: el mensaje de la familia de Natanael Cano sobre su retiro

La familia de Natanael Cano emitió un mensaje tras confirmarse su retiro temporal de la música, señalando que esta decisión “es por el bien de nuestro hijo”.

Natanael Cano pospuso sus conciertos que tenía programados como parte de su gira “Natanael Cano Vol. 1” en México, con el objetivo de priorizar su salud y bienestar.

Familia de Natanael Cano agradece apoyo; reitera que buscarán el bienestar del artista

Mediante una carta, la familia de Natanael Cano extendió un profundo agradecimiento a los seguidores del cantante por el afecto y respaldo otorgado ante la decisión de retirarse temporalmente por motivos de salud.

Manifestaron que esta importante decisión busca procurar que el artista reciba asistencia integral en los aspectos físico y mental.

La familia de Natanael Cano aseveró que este proceso responde tanto al resguardo de su vida individual como al proyecto musical, manifestando certidumbre de que el solista regresará en el futuro para brindar su mejor versión a su público.

Finalmente, solicitaron a los medios de comunicación y al público general mantener absoluto respeto hacia su intimidad mientras transcurre este tiempo de recuperación.

El comunicado concluye reiterando la sincera gratitud hacia la fanaticada por el cariño brindado a lo largo de su carrera y mucho más el apoyo que ha recibido tras darse a conocer problemas en su estado de salud.