Luder Quiñones Echeverri, exintegrante del Grupo Niche, fue asesinado en Cali, Colombia, la mañana del 17 de marzo.

El asesinato del artista de 52 años de edad también dejó herida a su esposa y en orfandad a cuatro menores.

L&L Producciones, la empresa que representaba a Luder Quiñones Echeverri, exigió justicia par llevar ante la cárcel a los responsables.

Recompensa por asesinato de exintegrante del Grupo Niche

Actualmente se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 97 mil pesos mexicanos, por información que dé con los asesinos del salsero.

Quien cuente con dicha información podrá proporcionarla en el número 123 de la Línea de Emergencia Nacional de Colombia.

Asesinato de Luder Quiñones ¿asalto o ataque directo?

Inicialmente se habló de un intento de robo pero las investigaciones se han orientado a un ataque directo contra Luder Quiñones Echeverri ya que en videos se ha visto cómo tres hombres en motocicleta lo asechan y disparan contra él.

El timbalero se encontraba a las afueras de un taller mecánico en espera de que atendieran algún servicio para su vehículo.

Luder Quiñones Echeverri también portaba un arma con la que intentó defenderse, no obstante, debido a las heridas fue trasladado a un hospital donde murió.

En el video se observa cómo uno de los tres sicarios aparentemente intenta evadir las balas del arma del artista, aunque se desconoce si resultó ileso o herido. También se desconoce si el salsero tenía los permisos de portación de arma y los motivos por los que la tenía.

¿Quién fue Luder Quiñones?

El artista también conocido como Junior fue integrante del internacionalmente famoso Grupo Niche y trabajó por alrededor de 30 años en la agrupación del salsero Willy García.