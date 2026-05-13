La abogada de Colate niega que esté pidiendo la custodia de su hijo para que Paulina Rubio lo mantenga. Asimismo, acusa a la cantante de incumplir con las pensiones alimenticias del menor.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera mantienen una disputa legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años de edad.

Colate pide que el menor viva con él en Madrid y que Paulina Rubio se haga cargo de sus gastos escolares, con una cifra que excede los 500 mil pesos anuales.

Abogada de Colate niega que quiera la custodia de su hijo por dinero

Durante una entrevista con Despierta América, la abogada de Colate negó que el empresario quiera la custodia de su hijo para que Paulina Rubio continúe pagando una pensión de casi 25 mil pesos al mes.

“Lo tienen como el mantenido y que si la pensión millonaria y es totalmente falso, ella le tenía que estar pasando 1, 400 dólares por manutención del niño, cosa que no ha hecho en más de 2 años” Abogada de Colate

La abogada de Colate asegura que Paulina Rubio no mantienen a su exmarido y asegura que lleva más de 14 años peleando por al custodia de su hijo.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

La defensa del empresario español asegura que si se queda con la custodia de su hijo, él no está pidiendo más dinero de lo que la corte determinó.

Durante las últimas audiencia por la custodia de Andrea Nicolás, Colate ha asegurado que Paulina Rubio tiene mal carácter y mantiene una mala relación con su hijo .

Mientras que la cantante señala a Colate de provocar que mantenga una mala relación con el menor.

Acusan a Paulina Rubio de deber más de 2 años de pensión alimenticia

Colate acusa a Paulina Rubio de deber más de 2 años de pensión alimenticia de su hijo, por lo que tendría que pagar más de 600 mil pesos.

Además, el exesposo de Paulina Rubio la ha señalado de ser agresiva y de fumar mariguana.

Hasta el momento, Paulina Rubio no ha dado su testimonio a la corte y la siguiente audiencia será el 21 de mayo.