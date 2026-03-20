El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte del reconocido actor Chuck Norris a los 86 años de edad.

La muerte de Chuck Norris se da luego de que el 19 de marzo se reportó que el actor había sido hospitalizado de emergencia en Hawái.

¿De qué murió Chuck Norris, actor y experto en artes marciales?

Se reportó la muerte de Carlos Ray Norris, conocido como Chuck Norris, legendario actor que es recordado por ser el protagonista de Walker, Texas Ranger.

Chuck Norris (@chucknorris / Instagram)

Chuck Norris generó preocupación luego de que TMZ reportó el 19 de marzo que había sido hospitalizado en Hawái.

De acuerdo con el medio estadounidense, Chuck Norris habría sufrido una emergencia médica en la isla de Kauai, por lo que fue trasladado al hospital.

En ese momento el medio no dio más detalles sobre los motivos de la hospitalización ni el estado de salud del actor.

Sin embargo, fuentes citadas por el propio medio, señalaron que Chuck Norris se encuentra de buen ánimo e incluso ha estado bromeando mientras permanece hospitalizado.

La hospitalización de Chuck Norris se dio días después de su cumpleaños número 86, el pasado 10 de marzo.

¿Cuáles son las enfermedades a las que se enfrentó Chuck Norris?

A lo largo de su trayectoria, Chuck Norris se había mantenido con una buena salud física y era común que a través de sus redes sociales compartiera su entrenamiento.

Y es que además de actor, Chuck Norris es recordado como un artista marcial.

Sin embargo, en 2017 Chuck Norris sufrió dos paros cardíacos en menos de una hora que pusieron en riesgo su vida.

El portal Radar Online informó que Chuck Norris se encontraba disfrutando de un viaje familiar cuando le pasó el incidente.

Chuck Norris se metió a bañar cuando de un momento a otro se sintió mal y se cayó al suelo, más tarde el actor se enteró que había sufrido un paro cardiaco.

Tras lo ocurrido, Chuck Norris se recuperó y retomó sus actividades, sin embargo este problema le hizo estar más consciente de su salud.