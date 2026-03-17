Tsutomu Shibayama era considerado uno de los directores de mayor renombre en Japón, es por ello que su muerte duele tanto a los fans dentro y fuera de su país.
Principalmente a aquellos que han seguido la franquicia de Doraemon, pues Tsutomu Shibayama estuvo ligando casi toda su carrera a la misma.
¿Quién era Tsutomu Shibayama?
Tsutomu Shibayama fue un director de anime, tanto de series como de películas. En sus inicios se desarrolló como mangaka bajo el nombre de Hajime Sanjō.
¿Qué edad tenía Tsutomu Shibayama?
Al momento de morir, Tsutomu Shibayama tenía 84 años de edad. Nació el 9 de marzo de 1941 y murió el 6 de marzo de 2026.
¿Quién era la esposa de Tsutomu Shibayama?
No hay información pública sobre la esposa o relaciones románticas de Tsutomu Shibayama.
¿Qué signo zodiacal era Tsutomu Shibayama?
Al haber nacido el 9 de marzo, Tsutomu Shibayama era del signo de Piscis.
¿Cuántos hijos tenía Tsutomu Shibayama?
No hay detalles acerca de la familia de Tsutomu Shibayama.
¿Qué estudió Tsutomu Shibayama?
No hay detalles de la carrera que estudió Tsutomu Shibayama; todo indica que tras la escuela preparatoria, se dedicó totalmente al mundo del anime y manga.
¿En qué trabajó Tsutomu Shibayama?
Tsutomu Shibayama tuvo una gran cantidad de trabajos durante toda su carrera; siendo vinculado principalmente a la franquicia de Doraemon.
Además de fundar el estudio Ajiaco Animation Works en 1978.
Aquí tienes los proyectos en los que participó Tsutomu Shibayama:
- Adventures of Gamba
- Akai Tori no Kokoro
- Chibi Maruko-chan
- Chibi Maruko-chan: Watashi no Suki na Uta
- Creamy Mami: Long Good-Bye
- Doraemon
- Doraemon the Movie: Nobita and the Animal Planet
- Doraemon the Movie: Nobita and the Birth of Japan
- Doraemon the Movie: Nobita and the Castle of the Undersea Devil
- Doraemon the Movie: Nobita and the Galaxy Super-express
- Doraemon the Movie: Nobita and the Kingdom of Clouds
- Doraemon the Movie: Nobita and the Knights on Dinosaurs
- Doraemon the Movie: Nobita and the Spiral City
- Doraemon the Movie: Nobita and the Steel Troops
- Doraemon the Movie: Nobita and the Tin Labyrinth
- Doraemon the Movie: Nobita and the Windmasters
- Doraemon the Movie: Nobita and the Winged Braves
- Doraemon the Movie: Nobita Drifts in the Universe
- Doraemon the Movie: Nobita in the Robot Kingdom
- Doraemon the Movie: Nobita in the Wan-Nyan Spacetime Odyssey
- Doraemon the Movie: Nobita’s Diary on the Creation of the World
- Doraemon the Movie: Nobita’s Dinosaur
- Doraemon the Movie: Nobita’s Dorabian Nights
- Doraemon the Movie: Nobita’s Great Adventure in the South Seas
- Doraemon the Movie: Nobita’s Great Adventure into the Underworld
- Doraemon the Movie: Nobita’s Little Space War
- Doraemon the Movie: Nobita’s the Legend of the Sun King
- Doraemon the Movie: Nobita’s Three Visionary Swordsmen
- Doraemon the Movie: The Record of Nobita’s Parallel Visit to the West
- Eiga Nintama Rantarō
- Ganbare!! Tabuchi-kun!!
- Ganbare!! Tabuchi-kun!! Ā Tsuppari Jinsei
- Ganbare!! Tabuchi-kun!! Gekitō Pennant Race
- Ganso Tensai Bakabon
- Gekijō-ban Anime Nintama Rantaro Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudō! no Dan
- Go Go Toraemon
- God Mazinger
- Gutsy Frog
- Haikara-san ga Tōru
- Hajime Ningen Gyatoruz
- Heart and Yummie
- Igano Kabamaru
- J League o 100-bai Tanoshiku Miru Hōhō!!
- Kaibutsu-kun
- Kaibutsu-kun: Demon no Ken
- Kaibutsu-kun: Kaibutsu Land e no Shōtai
- Kaiketsu Zorori
- Kakkun Cafe
- Karaoke Senshi Mike Jirō
- Kenritsu Umisora Kōkō Yakyū Buin Yamashita Tarō-kun
- Kyojin no Hoshi
- Licca-chan Fushigi na Maho no Ring
- Licca-chan no Nichiyōbi
- Licca-chan to Yamaneko Hoshi no Tabi
- Lupin III: Secret Files
- Lupin the 3rd: The Mystery of Mamo
- Makoto-chan
- Manga Nihon Mukashi Banashi
- Moomin
- Nijūichiemon: Uchū e Irasshai!
- Nintama Rantarō
- Nyani ga Nyandaa Nyandaa Kamen
- Obake no Q-Taro
- Ojisan Kaizō Kōza
- Ōkami Shōnen Ken
- Onegai! Samia Don
- Perman
- Porfy no Nagai Tabi
- Pro Yakyū o 10-bai Tanoshiku Miru Hōhō
- Ranma ½
- Shin Dokonjo Gaeru
- Shin Dokonjo Gaeru: Dokonjo Yumemakura
- Tama and Friends
- Tensai Bakabon
- Teppei
- Tokimeki Tonight
- Touch 3: Don’t Pass Me By
- Tsushimamaru: Sayonara Okinawa
- Two Down Full Base
- Wankorobee
Tsutomu Shibayama murió a la edad de 84 años
A través de redes sociales, el estudio Ajiaco Animation Works dio a conocer la muerte a los 84 años de Tsutomu Shibayama el pasado 6 de marzo de 2026.
En el mismo comunicado se señaló que Tsutomu Shibayama murió por culpa de un cáncer de pulmón que lo aquejaba, aunque no se mencionó el tiempo que llevaba con la enfermedad.
Por lo mismo el funeral y la ceremonia alrededor de su muerte se hicieron de manera privada, por petición de los familiares del legendario director de anime.
Asimismo se mandaron condolencias a los mismos por parte del estudio. No hay detalles de que vaya a haber un homenaje público.