Un atentado con contra un batallón del Ejército de Colombia se registró este vienes 24 de abril en Cali, el cual no dejó víctimas.

El ataque se dio cuando un vehículo cargado de tanques de gas explotó en las inmediaciones del Batallón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército de Colombia.

De esta manera, Cali vive un nuevo ataque con explosivos contra sus Fuerzas Armadas en últimos años.

Atentado en Cali: explota camión de pasajeros con cilindros de gas

Autoridades de Cali dijeron que la explosión de un camión de pasajeros lleno de cilindros de gas hizo que algunos de estos terminaran dentro del Batallón Pichincha, lo que pudo ser un riesgo para los integrantes del Ejército, además de los riesgos que representó para la propia ciudadanía.

La situación pudo haber sido más grave debido a que algunos de los cilindros no explotaron.

Nuevo atentado con explosivos en Cali, Colombia

Cali vive nuevamente el terror este 24 de abril de 2026 ya que el 21 de agosto de 2025, la ciudad fue blanco de otros atentados que que dejaron al menos seis personas muertas.

Otro camión bomba explotó cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suarez, centro de formación de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

El mismo 21 de agosto de 2025 previamente fue derribado un helicóptero Black Hawk en una zona serrana de Antioquia , Colombia, en el que murieron 13 policías por acción de las disidencias las FARC.

El 4 de abril de 2024 Cali vivió otro atentado en instalaciones de la Tercera Brigada, atentado que fue atribuido a las disidencias de las FARC.

La región también tiene presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como otras células criminales.