Luder Quiñones Echeverri, fue un músico timbalero en la escena de la considerada “capital mundial de la salsa” Cali, Colombia.

Su asesinato aún sigue en investigación mientras amigos y seguidores exigen justicia a las autoridades por el que parece un ataque directo. Te contamos quién fue Luder Quiñones Echeverri:

¿Quién fue Luder Quiñones?

¿Qué edad tenía Luder Quiñones?

¿Quién es la esposa de Luder Quiñones?

¿Qué signo zodiacal era Luder Quiñones?

¿Cuántos hijos tuvo Luder Quiñones?

¿Qué estudió Luder Quiñones?

¿En qué ha trabajado Luder Quiñones?

¿Quién fue Luder Quiñones?

Luder Quiñones fue un músico de la escena salsera de Cali, “la capital mundial de la salsa”, con una carrera de alrededor de 30 años.

Asesinan en Colombia a exintegrante del Grupo Niche (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

¿Qué edad tenía Luder Quiñones?

Luder Quiñones tenía 52 años de edad al haber nacido en el año 1974.

¿Quién es la esposa de Luder Quiñones?

Se desconoce la identidad de la esposa de Luder Quiñones, pero se sabe que fue herida durante los hechos del 17 de marzo en los que resulto asesinado.

¿Qué signo zodiacal era Luder Quiñones?

Se desconoce el signo zodiacal de Luder Quiñones.

¿Cuántos hijos tuvo Luder Quiñones?

Luder Quiñones tenía cuatro hijos.

¿Qué estudió Luder Quiñones?

Luder Quiñones inicio en el mundo de la salsa desde los nueve años, su formación musical se dio de manera natural al venir de una familia de percusionistas.

¿Quién fue Luder Quiñones? Exintegrante de Grupo Niche ( IG: @ludermulato)

¿En qué ha trabajado Luder Quiñones?

Luder Quiñones era percusionista, particularmente tocaba los timbales. Su carera de alrededor de 30 años incluye agrupaciones como:

Orquesta La Octava Dimensión

Orquesta Proyecto Omega

Orquesta La Suprema Corte

Grupo Niche (1998-2001)

Orquesta de Willy García

Son de Cali

Otras

Asesinan a balazos a Luder Quiñones en Cali

Luder Quiñonez Echeverri, exintegrante del Grupo Niche, fue asesinado en Cali, Colombia, la mañana del 17 de marzo.

El asesinato del artista de 52 años de edad también dejó herida a su esposa y en orfandad a cuatro hijos.

L&L Producciones, la empresa que representaba a Luder Quiñonez Echeverri, exigió justicia par llevar ante la cárcel a los responsables del asesinato.

Inicialmente se habló de un intento de robo pero las investigaciones se han orientado a un ataque directo contra Luder Quiñones ya que en videos se ha visto cómo tres hombres en motocicleta lo asechan y disparan contra él.