Medios locales, reportan que la cantante Britney Spears ha ingresado a rehabilitación por decisión propia, tras su detención del pasado 4 de marzo debido a conducir bajo los influjos de alcohol y drogas.

El ingreso a rehabilitación por decisión propia de Britney Spears responde a la necesidad de la cantante para “dar un paso adelante” en su bienestar, pero también a cara de su próxima comparecencia ante el juez.

Britney Spears ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias

La cantante Britney Spears ha ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación este domingo 12 de abril, con el objetivo de “dar un paso adelante” en su bienestar personal, tras ser detenida hace unas semana por manejar por el abuso de sustancias.

“Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”. Representante de Britney Spears

Pese a que se desconoce los detalles de la rehabilitación a la que se someterá Britney Spears, se dice que la cantante podría estar 30 días ingresada, para una “recuperación más significativa”.

No es la primera vez que Britney Spears ingresa en un centro de rehabilitación; anteriormente en 2007 tuvo un breve paso tras protagonizar varios incidentes públicos.

Mientras que en enero de 2008, Britney Spears fue hospitalizada en dos ocasiones en un centro de tratamientos de salud mental.

Britney Spears, cantante. (@britneyspears)

Britney Spears ingresa a rehabilitación previo a comparecencia

El ingreso por voluntad propia de Britney Spears a rehabilitación se da previo a su comparecencia en la corte el próximo 4 de mayo por su detención al conducir intoxicada.

“Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”. Representante de Britney Spears

La rehabilitación de Britney Spears podría servir para fortalecer su posición frente al tribunal de California, “esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, precisó un allegado al caso.