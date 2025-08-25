Britney Spears -de 43 años de edad- bailó una canción de Justin Timberlake y sus fans están preocupados: “Ella no es Britney Spears”.

Justin Timberlake -de 44 años de edad- fue pareja de Britney Spears y la cantante lo señaló de crear una campaña de desprestigio en su contra a inicios del 2000.

Britney Spears baila una canción de Justin Timberlake y sus fans no lo pueden creer

El TikTok de Britney Spears explotó, luego de que la cantante compartiera un video bailando en un yate y de fondo una canción de Justin Timberlake.

Los fans notaron este detalle y aseguraban que la mujer del video no era Britney Spears.

Pues recordemos que Britney Spears reveló que Justin Timberlake la maltrató psicológicamente durante su noviazgo.

Además, el cantante trató de destruir la imagen de Britney Spears con rumores sobre una infidelidad.

E incluso, Britney Spears reveló que Justin Timberlake la obligó a abortar.

Es por eso que los fans de Britney Spears no pueden creer que la cantante se encuentre bailando una canción de Justin Timberlake.

Además, algunos de los fans de la ‘Princesa del pop’ notaron algunos cambios físicos en la cantante, como sus dientes.

Britney Spears, cantante. (@britneyspears)

Esta es la canción de Justin Timberlake que bailó Britney Spears

Britney Spears apareció bailando en un yate, usando un bikini verde y bailando “Carry Out” de Justin Timberlake.

Los fans de Britney Spears no podían creer que bailara esta canción, la cual habla de una relación casual.

“Esa no es Britney”, “No es ella. Ella tiene un hueco enorme en los dientes y Britney no” y “Parpadea dos veces si necesitas ayuda” fueron los comentarios.

Britney Spears se alejó de la música y se mudó a México en 2024.

La cantante suele compartir sus bailes en Instagram y algunas de sus reacciones han preocupado a sus fans.