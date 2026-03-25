Alan Ritchson, actor de la serie Reacher, evita cargos criminales por videos que confirman defensa propia tras una pelea con su vecino.

Los hechos se registraron en Brentwood, Tennessee, cuando un vecino de Alan Ritchson le reclamó por el ruido de su motocicleta y por presuntamente viajar a exceso de velocidad.

Alan Ritchson libra cargos criminales gracias video que prueba defensa propia

El video del altercado entre Alan Ritchson y su vecino se vitalizó en redes sociales, pues en la imágenes se ve al actor golpeando al hombre en el piso.

Steven Pepin, capitán de la policía de Brentwood, confirmó que el caso contra Alan Ritchson se cerró tras confirmarse que actuó en defensa propia.

Autoridades analizaron videos y testigos de la pelea, por lo que determinaron que no se presentaría cargos criminales, ya que el vecino fue quien atacó a Alan Ritchson.

🟠👤EL INCIDENTE DE ALAN RITCHSON...

El imponente actor de películas y series ha sido noticia estos días por un incidente con un vecino, y ha sido acusado por muchos por golpear a ese vecino. Pero claro, la verdad siempre sale a la luz y acaba de hacerlo tras hacerse publico el… pic.twitter.com/ZIE2yQ9KFj — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) March 24, 2026

El problema inició cuando el vecino de Alan Ritchson le reclamó por el ruido de su motocicleta y por supuestamente viajar a exceso de velocidad.

Cámaras de seguridad y una corporal mostraron al vecino cuando acorraló a Alan Ritchson.

Posteriormente, lo empujó dos veces y fue cuando Alan Ritchson respondió a la agresión.

En las imágenes se ve como Alan Ritchson intenta evadir la pelea ya que estaba en compañía de sus hijos, pero el vecino inició el contacto físico.

Incluso, el vecino confesó a TMZ que fue él quien empujó en dos ocasiones a Alan Ritchson, ya que es “iba hacia él con su motocicleta”.

Alan Ritchson (Instagram/@alanritchson)

¿Alan Ritchson demandará a su vecino? El agresor cometió un delito

Según Steven Pepin, el vecino de Alan Ritchson podía enfrentar un cargo por imprudencia temeraria, el cual se define como acción u omisión en contra de otra persona ignorando los riegos.

Sin embargo, Alan Ritchson se negó a levantar cargos contra su vecino, por lo que las autoridades cerraron el caso.