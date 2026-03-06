El exesposo de Britney Spears, Jason Alexander, lanzó un comunicado para defender a la cantante por la atención y críticas en su contra desde su último arresto:

“Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, imparcialidad y el debido proceso, no titulares basados en especulaciones. Dejemos que se conozcan los hechos antes de convertir la vida de alguien en otro circo mediático” Jason Alexander en redes sociales

En su escrito hizo énfasis en que, hasta el momento, todo lo que se ha dicho de la cantante es pura especulación.

A la par, pidió respeto a su ex alegando la difícil situación que podría estar pasando en estos momentos y deribado de la constante exposición mediática a la que ha estado sometida por décadas.

Alexander y Spears estuvieron casados por un corto periodo en 2004 tras una ceremonia improvisada en Las Vegas.

Investigación en curso por el arresto de Britney Spears

Primeros informes de medios locales indicaron que Britney Spears fue arrestada por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, esto por manejar de forma incorrecta.

La cantante estadounidense fue trasladada a un hospital para que se le realizaran pruebas de alcohol, siendo que los resultados de estos exámenes aún no han sido revelados mientras la investigación sigue en curso.

Britney Spears, cantante. (@britneyspears)

Han pasado dos días desde el arresto de Britney Spears el 4 de marzo en California, Estados Unidos.

La cantante quedó en libertad tras finalizarse el proceso de registro, toma de fotos y fichaje, revelándose que deberá presentarse ante la corte el próximo 4 de mayo.

La cantante también conocida como la “Princesa del Pop” volvió a ser el centro de la crítica en redes sociales.

Ahora, tras la reacción de Jason Alexander, se revivió su fugaz matrimonio y demás incidentes en el que estuvo involucrado con la cantante.

Como cuando trató de colarse en su boda con Sam Asghari en 2022.