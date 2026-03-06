La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo de 2026 en el estado de California por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Luego de su detención, la “Princesa del Pop” fue trasladada a una estación policial donde se llevó a cabo el proceso de registro, toma de datos y fichaje correspondiente.

Horas después, la cantante fue puesta en libertad bajo el procedimiento conocido como “cite and release”, que permite a los detenidos enfrentar el proceso legal sin permanecer en custodia.

Britney Spears es liberada y ahora deberá presentarse ante la corte

De acuerdo con los reportes, Britney Spears abandonó las instalaciones policiales alrededor de las 6:00 de la mañana del jueves 5 de marzo, tras completar los trámites administrativos.

Las autoridades indicaron que la intérprete deberá comparecer ante un tribunal en las siguientes semanas, el próximo 4 de mayo, para responder formalmente por el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears es arrestada por conducir intoxicada (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Hasta el momento, ni Britney Spears ni representantes de su equipo han emitido declaraciones públicas sobre el incidente o el proceso legal en curso.

El caso se suma a la atención mediática que suele rodear la vida personal de la artista, una de las figuras más influyentes del pop internacional en las últimas décadas.

Desde que la cantante puso fin a su tutela en 2021 no ha dejado de ser el centro de atención en redes pese a que ha estado alejada de los escenarios y la música desde 2018.

Tras el arresto Spears cerró sus redes sociales, espacio donde solía estar activa y compartía con sus seguidores videos de bailes al interior de su casa.

Sin embargo, más que una conexión con el público la cantante generaba preocupación entre sus fans, quienes se siguen preguntando si se verá el regreso de la “Princesa del Pop”.