El nombre de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula, volvió a ser tendencia tras ser vinculado con Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Sin embargo, la supuesta interacción en redes sociales resultó provenir de una cuenta falsa creada con inteligencia artificial.

A pesar de ello, el hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula ha sido objeto de especulaciones sobre su vida privada, incluyendo imágenes difundidas en las que aparece con una presunta novia.

Miguel Gallego, a diferencia de sus padres, ha mantenido un perfil alejado de los medios.

Por esta razón hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula es vinculado con Fátima Bosch

Luego de que Ventaneando difundiera imágenes de Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula, el joven se ha encontrado en medio de la polémica.

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel es vinculado con Fátima Bosch; esto sabemos (@kingofqueensmx / Instagram )

Y es que recientemente fue vinculado con Fátima Bosch, esto luego de que la cuenta de Instagram ‘kingofqueensmx’ compartió la presunta reacción que habría tenido Miguel Gallego Arámbula a una publicación de la modelo.

De acuerdo con la publicación, Miguel Gallego Arámbula había respondido a la publicación de Fátima Bosch con una imagen de corazón.

La publicación tomó esta respuesta como una señal de un posible vínculo entre Miguel Gallego Arámbula y Fátima Bosch.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad y es que esa cuenta de TikTok con el nombre de Miguel Gallego Arámbula es falsa .

Ya que el contenido que se comparte en esa cuenta es creado con Inteligencia Artificial.

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel es vinculado con Fátima Bosch; esto sabemos (Captura de pantalla )

Hijo de Luis Miguel y Araceli Arámbula es captado con su presunta novia

Tras viralizarse las imágenes de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Araceli Arámbula, ha sido vinculado con varias cuentas en redes sociales.

Sin embargo, en ninguna de ellas se tiene certeza que sea el propio Miguel Gallego Arámbula que las maneje.

Y es que varias personas se han aprovechado de la controversia generada con Miguel Gallego Arámbula para crear cuentas a su nombre.

A través de las redes sociales, incluso se difundió un video de Miguel Gallego Arámbula presuntamente con su novia.

En la cuenta de X de La Tía Sandra se compartió las imágenes en las que presuntamente aparece Miguel Gallego Arámbula acompañado con una misteriosa mujer durante una función de la obra Perfume de Gardenia.

De acuerdo con la publicación, la joven sería la pareja de Miguel Gallego Arámbula, incluso señalaron que llevaban tres años de relación.

Esta información no ha sido confirmada oficialmente y es que a diferencia de sus padres, Miguel Gallego Arámbula ha mantenido una vida alejada de los medios de comunicación.