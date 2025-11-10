“Sí es cierto que me estoy divorciando”, confirmó Angélica Vale su abrupto divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio.
La actriz confesó que se enteró de su divorcio durante una cena familiar con su futuro ex esposo cuando le llegó un mensaje el domingo 9 de noviembre:
“Esta noticia me tomó por sorpresa (…) Yo no sabía que lo había metido”Angélica Vale, actriz
Además, Angélica Vale confirmó la versión del periodista Javier Ceriani sobre que desde abril de 2025 ya no vivía con su aún esposo Otto Padrón.
Nota en desarrollo... en un momento, más información