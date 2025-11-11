Angélica Vale -de 49 años de edad- confirmó su divorcio y reconoce que ella y Otto Padrón “no regaron la planta”.

Luego de que se difundieran los papeles del trámite de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, la actriz habló de su separación la cual ocurrió en abril.

Angélica Vale y Otto Padrón se separaron porque “no regaron la planta”

El lunes 10 de noviembre, Angélica Vale confirmó que se está divorciando de Otto Padrón durante su programa de radio.

Angélica Vale no reveló los motivos que los llevó a terminar su matrimonio de 14 años, aunque existen rumores de una infidelidad.

Pues, supuestamente, Angélica Vale le habría sido infiel a su esposo con un bailarín de Vaselina, pero esto solo es un rumor.

La también conductora expresó que seguirá conviviendo con su ex esposo, ya que quiere que sus hijos tengan una vida plena y tranquila.

“No importa lo que haya pasado entre Oto Padrón y yo, de verdad, no importa. ¿Por qué? Porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien" Angélica Vale

Angélica Vale terminó su comunicado con una la frase: “Como diría mi gran José José, el amor acaba. Y eso fue lo que nos pasó. Se nos olvidó regar la plantita.”

La actriz quiso dar a entender que, tras más de una década de matrimonio, su relación se fue desgastando y ya lleva 8 meses separada de Otto Padrón.

Angélica Vale (@angelicavaleoriginal / Instagram )

Angélica Vale está agradecida con Otto Padrón

La separación es definitiva y Angélica Vale agradeció a Otto Padrón por su familia, por lo que le deseó lo mejor.

“Agradezco a Oto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor siempre. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy” Angélica Vale

Angélica Vale menciona que estaba cenando con Otto Padrón cuando se enteró de que ya había iniciado los trámites de divorcio.

Incluso, el productor se sorprendió, pues habían acordado que los trámites de divorcio lo harían en las siguientes semanas.

El 11 de noviembre es el cumpleaños 50 de Angélica Vale y la actriz pidió empatía a los medios.

Pues quiere celebrar su cumpleaños tranquila, por lo que no dará entrevistas en los siguientes días.