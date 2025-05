Poncho de Nigris culpó a Angélica María de su fallida conquista a Angélica Vale; sin embargo, la realidad es otra.

Angélica Vale expone su versión; fue ella quien rechazó a Poncho de Nigris porque era parte de Solo para Mujeres.

Angélica Vale revela que le dio “cosita” andar con Poncho de Nigris porque salía en Solo para Mujeres

En una sincera conversación con Javier Ceriani, de 54 años de edad, Angélica Vale confirmó que en el pasado intercambió coqueteos con Poncho de Nigris.

No obstante, el romance entre Poncho de Nigris, de 49 años, y Angélica Vale, de 49 años, no se dio porque la actriz no quiso y no porque su mamá interviniera.

La también conductora le hizo el feo porque era parte de Solo para Mujeres, el concepto creado por Sergio Mayer y Alexis Ayala, ambos de 59 años de edad.

Espectáculo dirigido a mujeres mayores de edad que se creó en 1999 y concluyó una década después.

“Poncho de Nigris es mi amor prohibido, definitivamente, mi mamá creo que ni se enteró. Anduvo un tiempecito detrás de mí, qué diga la verdad, a mí sí me dio cosita de andar con un güey de Solo para Mujeres” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris contó que por culpa de Angélica María no se le hizo andar con Angélica Vale (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por lo que tras aclarar que ella fue quién rechazó al influencer por ser stripper, le pide amablemente que deje de decir cosas que la pongan en aprietos con Marcela Mistral, de 36 años de edad.

Aunque entiende que el influencer suele facturar a través del chisme y del escándalo también le recuerda que “ese estúpido coqueteo” pasó hace 25 años.

“Yo quiero mucho a Poncho, me cae súper bien, pero que no me meta en rollos con su mujer. Ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueto que llegamos a tener” Angélica Vale

Angélica María se sostiene, no conoce a Poncho de Nigris

Una vez más, Angélica María, de 80 años de edad, dice no haber intervenido en la relación de su hija Angélica María con Poncho de Nigris, la cual se basa únicamente en la amistad.

Por lo que no fue ella quien evitó que a Poncho de Nigris se le cumpliera el sueño de tener un romance con Angélica Vale, como éste aseguró en el reality “Secreto de parejas”.

La razón es simple, ‘La novia de México’ no conoce al influencer más que en televisión por lo que asegura es guapo, pero nada más.

“Apenas si lo conozco hijo, es muy guapito y me cae muy bien, pero apenas si lo conozco” Poncho de Nigris

Así como recalca que, hasta la fecha, no se ha metido en las decisiones que toma su hija respecto a su vida personal.