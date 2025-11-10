Luego de confirmarse la separación de la actriz y cantante mexicana de 49 años de edad, Angélica Vale y el ejecutivo de medios de comunicación: Otto Padrón de 60 años de edad, se dice que los acuerdos del divorcio revelarían los motivos.

Pues dichos acuerdos que se solicitan en la demanda interpuesta por Otto Padrón a Angélica Vale y que revelarían los motivos, son:

Angélica Vale debe pagar honorarios y costos de abogados

Custodia compartida de sus dos hijos: Angélica y Daniel Padrón Vale, de 13 y 11 años respectivamente, con viajes internacionales sin objeciones

Prohibición de comentarios negativos sobre parejas actuales de ambos, sobre todo frente a los hijos en común

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio (especial )

Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian por “diferencias irreconciliables”

Ante el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, según la demanda legal interpuesta por el ejecutivo de medios, la separación se debe por “diferencias irreconciliables”.

Así como también se precisa que Angélica Vale y Otto Padrón ya tenían varios meses separados antes de la demanda formal, desde el 1 de abril del 2025.

Por su parte, Javier Ceriani, el periodista de 54 años de edad y amigo personal de Angélica Vale y Otto Padrón, quien revelara el divorcio de manera sorpresiva, apuntan que no existe alguien más entre la ahora ex pareja.

Asimismo, en palabras de la propia Angélica Vale su divorcio con Otto Padrón se debió a que se les acabó el amor tras 14 años de matrimonio estable.