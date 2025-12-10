Según TVNotas, la fuente afirmó que los problemas entre Angélica Vale y Otto Padrón habrían iniciado años antes y afectado dinámicas familiares, sin existir confirmación oficial independiente sobre tales señalamientos.
La publicación también señaló que Angélica María se mudó a Los Ángeles en 2016 por temores derivados de tensiones familiares mencionadas por la fuente citada.
Nuevos señalamientos sobre Angélica Vale y Otto Padrón
TVNotas afirmó que, según la fuente, las tensiones habrían aumentado cuando Otto Padrón perdió su empleo televisivo, situación que presuntamente complicó estabilidad económica familiar.
La revista indicó que la actriz habría intentado preservar un ambiente estable para sus hijos, pese a dificultades mencionadas por la fuente.
El reportaje señaló que Angélica Vale habría recibido rumores de infidelidad, aunque evitó confrontarlos hasta obtener información directa mencionada en la publicación.
Según la versión, la presunta revelación ocurrió durante septiembre, cuando él habría mencionado mantener una relación externa, elemento que impulsó procedimientos legales posteriores.
TVNotas reiteró que todas las afirmaciones provienen de una fuente anónima, por lo que nada se ha confirmado por parte de los implicados.
Angélica Vale relató en 2019, durante el programa Confesiones, que atravesó relaciones complejas derivadas de baja autoestima, mencionando experiencias personales que influyeron profundamente en su bienestar emocional.
En dicha conversación explicó que buscaba seguridad emocional, pero terminaba vinculándose con personas que reforzaban inseguridades, reflexionando abiertamente sobre decisiones sentimentales tomadas en etapas complicadas.
También comentó que un expareja cuestionaba su apariencia y trayectoria, situación que afectó gravemente su autoestima, según su propio testimonio compartido públicamente durante aquella entrevista televisiva.