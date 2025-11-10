Según información de medios locales, se ha dado a conocer que la actriz, cantante y presentadora mexicana, Angélica Vale se divorcia del productor Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio.

Conforme a documentos, el ex CEO de Univision Television Network, Otto Padrón de 60 años de edad, habría presentado la demanda de divorcio en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Dicha petición de divorcio por parte de Otto Padrón alega “diferencias irreconciliables” con Angélica Vale de 49 años de edad.

Ante la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón ha trascendido que la actriz mexicana no estaría enterada sobre la demanda.

Sin embargo, los mismos documentos de divorcio precisan que Angélica Vale y Otto Padrón ya se habían separado varios meses antes, desde el 1 de abril del 2025.

Angélica Vale y su esposo Otto Padrón. (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

Estas son las peticiones de Otto Padrón para su divorcio de Angélica Vale

Otros de los detalles sobre el divorcio de Angélica Vale, son una serie de peticiones que ha hecho Otto Padrón.

Según los documentos de la demanda Otto Padrón ha solicitado que los honorarios y costos de abogado recaigan en Angélica Vale.

Conforme a la custodia de sus dos hijos, Angélica y Daniel Padrón Vale, de 13 y 11 años respectivamente, se pide sea compartida.

Por lo que en la custodia compartida de los menores se pide semana se divida de lunes a miércoles y de miércoles a viernes con los fines de semana cada padre sucesivamente.

Asimismo, Angélica Vale y Otto Padrón compartirán los días festivos nacionales de mutuo acuerdo, mientras que las vacaciones se pide el derecho a dos semanas ininterrumpidas.

Así como también Otto Padrón exige que “las partes no harán, ni permitirán que otros hagan, comentarios negativos sobre la otra parte ni sobre sus relaciones pasadas o presentes, familia o amistades en presencia de los menores”.