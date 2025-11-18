Christian Nodal -de 26 años de edad- sorprendió al revelar que desea tener tres hijos más y seguidores no dejan de cuestionarle acerca de su relación con Inti.

Y es que usuarios le han recriminado a Christian Nodal que ya piense en tener más hijos, cuando Cazzu le ha reclamado públicamente que el apoyo económico que proporciona no es suficiente.

Christian Nodal revela que desea tener tres hijos más

En una dinámica con Jasmin Zangarè donde Christian Nodal tenía que responder la mayor cantidad de preguntas en 60 segundos, el cantante confesó que sí le gustaría tener más hijos.

Christian Nodal reveló que le gustaría tener tres hijos más aparte de Inti, por lo que su respuesta de inmediato creó gran controversia en las redes sociales.

Aunque no mencionó a Ángela Aguilar, dejó claro que desea ser nuevamente padre.

Por lo que algunos le recriminaron a Christian Nodal la relación actual que tiene con su hija, pues muchos creen que es un padre ausente.

Esto luego de que se ha especulado que el cantante casi no ve a su hija Inti, quien se mantiene con su mamá en Argentina.

Muchos han criticado a Christian Nodal por no pasar más tiempo con su hija y no darle un apoyo económico suficiente para todos sus gastos.

Cazzu incluso reveló que Christian Nodal no le permitía viajar con su hija Inti, pese a que sabía que por sus compromisos laborales lo tenía que hacer.

“¿Cómo que 3 hijos?“, “Tres más... vete preparando Angelita”, “3 hijos más, pero no dijo con quién”, “3 más para repetir la historia de su suegro”, se puede leer en las redes sociales.

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal (Instagram cazzu / Instagram cazzu)

Christian Nodal siempre mostró sus deseos de convertirse en padre joven

Cabe recordar que Christian Nodal siempre ha expresado sus deseos de tener una familia numerosa.

Desde que se encontraba con Belinda, Christian Nodal mostró su idea de convertirse en papá joven, sueño que se le cumplió cuando mantuvo una relación con Cazzu.

Sin embargo, al poco tiempo de convertirse en papá, Christian Nodal confirmó su ruptura con Cazzu y empezó una relación con Ángela Aguilar.

Desde que comenzaron su relación, han existido rumores de un posible embarazo de Ángela Aguilar, sobre todo por la rapidez y el secretismo de su boda por el civil.

Por el momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de su romance y ya se encuentran preparando todos los detalles para su boda religiosa.

Para el programa Siéntese quien pueda, Christian Nodal confesó que le gustaría que su hija Inti estuviera presente en el día de su boda con Ángela Aguilar .

Esto pese a que en las últimas semanas, la relación entre Christian Nodal y Cazzu se ha ido deteriorando por las declaraciones de ambas partes.