Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían considerando vender la exclusiva de su boda religiosa por una cifra cercana a 5 millones de dólares.

La versión surgió tras la cancelación de un concierto en Tampico por “cuestiones de logística del artista”, lo que desató especulaciones sobre los preparativos del enlace.

El periodista Javier Ceriani afirmó que la familia Aguilar analiza negociar la cobertura con televisoras y plataformas interesadas en transmitir el evento.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy posando como esposos. (ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

Nodal y Ángela Aguilar venderían su boda en 5 millones de dólares y negocian exclusiva

De acuerdo con Javier Ceriani, empresas como Univision y Telemundo habrían mostrado interés en adquirir los derechos de la ceremonia de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Hasta ahora, ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado públicamente negociaciones o acuerdos relacionados con la venta de la exclusiva de su boda.

El evento religioso está programado para mayo de 2026 en el rancho “El Soyate”, en Zacatecas, propiedad de la familia Aguilar.

Nodal ha señalado que la celebración será tradicional mexicana, organizada principalmente por Ángela Aguilar, quien busca resaltar elementos culturales en la ceremonia.

La pareja ya había formalizado su relación previamente con una ceremonia espiritual en Roma en 2024 y una boda civil en Morelos.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenderá (Michelle Roas)

En la industria del entretenimiento, la venta de exclusivas de bodas es una práctica común que incluye derechos de transmisión, entrevistas y reportajes especiales .

Ceriani recordó casos similares de celebridades que han comercializado sus enlaces matrimoniales con altos beneficios económicos.

El interés mediático en la boda también coincide con la atención constante sobre la vida personal de ambos artistas y su entorno familiar.