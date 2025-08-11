Andrea Legarreta -de 54 años de edad- cree que fue ‘tibia’ la sanción que recibió Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 tras pesada broma a Aldo Tamez de Nigris.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta confesó que le dio “mucha tristeza” ver el jalón que dio Facundo -de 47 años de edad- y que provocó que Aldo Tamez de Nigris terminará en el piso.

Andrea Legarreta cree que fue ‘tibia’ sanción a Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 tras broma a Aldo Tamez de Nigris

Desde el estreno de La Casa de los Famosos México 2025, Andrea Legarreta se ha mantenido al pendiente de todo lo que sucede en el reality.

Sin embargo, Andrea Legarreta no pudo ocultar su molestia pues considera que Facundo merecía una fuerte sanción en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que con una de sus bromas provocó que Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- terminará en el piso.

Fue en el programa Hoy, que Andrea Legarreta aprovechó la presencia de Galilea Montijo para expresarle que le dio mucha tristeza lo que pasó con Facundo.

Y es que aunque señaló que Facundo suele jugar pesado, fue lamentable el jalón que hizo al tapete para que se cayera Aldo Tamez de Nigris.

“Oye lo de Aldo, a mí me dio mucha tristeza. Yo sé que Facundo luego juega pesado, pero me dio mucha tristeza ese jalón que le dio al tapete” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta considera que fue ‘tibia’ la sanción que recibió Facundo en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que aunque quiere a Facundo, considera que ese tipo de bromas no se pueden realizar.

“Yo creo que era una sanción mayor y eso que lo quiero, pero yo creo que esas cosas no se hacen” Andrea Legarreta

Incluso Andrea Legarreta señaló que La Jefa regaña más feo a los habitantes por subir los pies en el sillón que por lo que hizo Facundo que si “estuvo fuerte”.

“Los regañan más porque suben los pies al sillón, estuvo fuerte” Andrea Legarreta

Galilea Montijo confirma que la sanción a Facundo por broma a Aldo Tamez de Nigris si estuvo fuerte

Ante los reclamos de Andrea Legarreta, Galilea Montijo le señaló que La Jefa si había regañado fuertemente a Facundo.

Galilea Montijo destacó que La Jefa le dejó en claro a Facundo que afortunadamente la caída de Aldo Tamez de Nigris no fue de consecuencias o la sanción habría sido otra.

“La Jefa lo regañó. La Jefa se lo dijo que menos mal que no pasó a más” Galilea Montijo

Durante su intervención, Galilea Montijo dejó en claro que Facundo si fue regañado y de inmediato fue llamado al confesionario.

“Si lo mandaron llamar al confesionario y lo regañaron” Galilea Montijo

Para Andrea Legarreta fue lamentable pues Aldo Tamez de Nigris a demostrado en La Casa de los Famosos México 2025 es un buen muchacho.