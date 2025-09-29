Video de Alexis Ayala -de 60 años de edad- amenazando a Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 se viralizó en las redes sociales, pero ¿qué fue lo que pasó?

A lo largo de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala y Dalilah Polanco -de 53 años de edad- han demostrado tener una rivalidad, la cuál se habría hecho más evidente durante la última eliminación.

¿Alexis Ayala amenazó a Dalilah Polanco? Video muestra lo que pasó en La Casa de los Famosos México 2025

A través de las redes se viralizó un video que mostraría que Alexis Ayala amenazó a Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025.

NETA NO LES DA CORAJE QQUE UN CABRON AMENACE E INTIMIDE DE ESTA MANERA A UNA MUJER Y QUE TODOS SOLO SE QUEDEN VIENDO ? #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDLFMX #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMxً pic.twitter.com/LoO52sjfd3 — EduardoII #teamDia (@Eduardo_georgie) September 29, 2025

Alexis Ayala ha sido señalado por presuntamente haber amedrentado a Dalilah Polanco durante la gala de eliminación donde se despidieron de uno de sus integrantes.

Al saber que era finalista, Alexis Ayala regresó con sus compañeros, pero no dudo en dirigirse a Dalilah Polanco y le señaló “te la voy a dejar fácil”.

“Ya diviértete, no me conoces, empieza a conocerme. Aquí estoy trabajando, conóceme. Vámonos, vámonos y te voy a hacer fácil la semana, pa’ que empieces a conocerme” Alexis Ayala

Este comentario generó gran controversia rumbo a la recta final de La Casa de los Famosos México 2025 y es que usuarios creen que Alexis Ayala se equivocó por el tono en el que lo hizo.

“Neta para eso lo dejaron. amenazas y la producción no hace nada”, “Todo lo que le criticaron a Adrián Marcelo se lo alaban y justifican a Mueblexis”, “En qué momento la gente apoyó a ese señor?”, destacaron algunos usuarios.

A lo largo del reality Alexis Ayala y Dalilah Polanco han tenido varios enfrentamientos ha representar a dos cuartos diferentes.

Alexis Ayala y Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

¿Alexis Ayala se retira de hacer su personaje en La Casa de los Famosos México 2025?

Tras convertirse en finalista, Alexis Ayala reveló que se retira de hacer su “personaje” en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala señaló que él ya había terminado y las personas ya habían visto lo que fue a hacer al reality por 9 semanas.

Es por ello que estos últimos días los quiere disfrutar y ya no preocuparse por lo demás.

“Ya voy a disfrutar esto enormemente. Ya acabé! Ya vieron de mi lo que tenía que hacer aquí 9 semanas” Alexis Ayala

Usuarios creen que Alexis Ayala solo utilizó a su Cuarto Noche para llegar a la final y ahora que cumplió sus objetivos ya quiere dejarlos.