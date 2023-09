Andrea Legarreta advierte demanda contra Chisme No Like por tachar a Erik Rubín de infiel y los vuelve a llamar malvados.

La separación de Andrea Legarreta -de 52 años de edad- y Erik Rubín ha desatado una ola de rumores sobre la razón que los llevó a tomar esta decisión.

El programa Chisme No Likes aseguró que Erik Rubín, de 52 años de edad, tenía una relación con Mónica Noguera y Andrea Legarreta lo descubrió, por lo que decidieron terminar su matrimonio.

Este ‘chisme’ desató la ira de Andrea Legarreta, quien desmintió el rumor en el programa Hoy y arremetió contra Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Andrea Legarreta está harta de los chismes y se va contra Chisme No Like

Erik Rubín y Andrea Legarreta negaron que su separación esté relacionada con una infidelidad con Mónica Noguera, de 52 años de edad.

Ahora, Andrea Legarreta reveló que va demandar a Chisme No Like y siguió llamándolos malvados.

“Los chismes eso son, en realidad lo que yo no entiendo es la maldad de la gente, la saña y bueno al final creo que debe ser muy duro vivir con esa carga. Ellos están hablando de cosas personales sin pruebas” Andrea Legarreta

La conductora de Hoy insiste en que Chisme No Like no tiene pruebas de las supuesta infidelidad de Erik Rubín y no entiende la saña y maldad con la que el programa ha hablado de ella y Erik Rubín.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

“Están violentando a nuestra familia, a muchísima gente (...) Hay una ley que nos protege de las personas que nos agreden y dañan nuestra reputación y vida” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confirmó que piensa demandar a Chisme No Like: “Por su puesto que estamos en eso, no se hace de la noche a la mañana”.

Chisme No Like ha provocado que Andrea Legarreta esté decepcionada por su falta de empatía y por su falta de credibilidad y los reta a mostrar las pruebas de la infidelidad de Erik Rubín.

Abogado de Mónica Noguera responde si demandará a Chisme No Like

Elisa Beristain y Javier Ceriani dejaron claro que no temen a una demanda, pues aseguran tener pruebas de la infidelidad de Erik Rubín con Mónica Noguera.

El abogado de Mónica Noguera -Guillermo Pous- reveló en entrevista con De Primera Mano, que Chisme No Like si podría enfrentar un proceso legal por difundir una noticia que ha dañado moralmente a la conductora.

Mónica Noguera / Erik Rubín (Especial)

“Se podría iniciar un proceso legal por violar la privacidad, el honor, la reputación y la intimidad, daños que son irreparables. Se podría buscar una compensación” Mónica Noguera

Guillermo Pous mencionó que Mónica Noguera dio una explicación por cortesía, pero no estaba obligada hacerlo.

A pesar de que Chisme No Like se transmite en Estados Unidos, se buscaría una alternativa para que los videos donde se habla de Mónica Noguera sean retirados.

Andrea Legarreta sí piensa demandar a Chisme No Like y Mónica Noguera no ha mencionado si hará lo mismo.