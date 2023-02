¿Por qué se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín? Esto sabemos sobre los motivos que había llevado a la pareja a tomar la decisión de ya no estar juntos, será ¿que se terminó el amor?

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín -de 52 años de edad- sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación, después de ser considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo.

La pareja señaló que la decisión de ya no estar juntos la tomaron cinco meses atrás, pero es hasta ahora que habían decidido hacerlo público.

Andrea Legarreta y Erik Rubín señalaron que su separación se da en buenos términos y que siempre priorizarán el bienestar de sus hijas: Mia y Nina.

Tras anunciar que ya no se encuentran juntos han surgido varios rumores acerca de por qué Andrea Legarreta y Erik Rubín tomaron esta decisión. Te contamos los posibles motivos de su separación.

Durante 22 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron considerados una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Sin embargo, a través de un comunicado anunciaron su separación.

En su mensaje Andrea Legarreta y Erik Rubín señalaron que su relación se había transformado y aunque seguían sintiendo amor, habían tomado la dolorosa decisión de seguir por caminos separados.

De acuerdo con la pareja su separación se da en buenos términos sin que haya nada “turbio”, además señalaron que seguirán juntos con los proyectos que tienen en común.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”

Andrea Legarreta y Erik Rubín