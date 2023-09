Erik Rubín le habría sido infiel a Andrea Legarreta con esta guapa conductora de la competencia ¿ahora sí se acabó el amor?

Hace seis meses, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- y Erik Rubín anunciaron su separación, pero siguieron viviendo bajo el mismo techo.

La pareja no descartó una reconciliación, pero información de Chisme No Like asegura que Erik Rubín -de 52 años de edad- le fue infiel a su esposa.

Aseguran que Erik Rubín le fue infiel a Andrea Legarreta con una conductora

Erik Rubín y Andrea Legarreta no han anunciado su divorcio definitivo, pero todo indica que la reconciliación está muy lejos.

Un rumor asegura que Erik Rubín le fue infiel a Andrea Legarreta y lo peor, es habría sido con una conductora de la competencia.

Andrea Legarreta y Erik Rubín (@andrealegarreta / Instagram )

23 años de matrimonio no le habrían importado a Erik Rubín y supuestamente le fue infiel con Mónica Noguera.

Según Chisme No Like, Erik Rubín comenzó su romance porque Mónica Noguera acudía al gimnasio del que es dueño con Andrea Legarreta.

Erik Rubín habría llevado el romance con Mónica Noguera -de 52 años de edad- hasta Tulum, donde habrían pasado “noches de pasión”, según Elisa Beristain.

Mónica noguera habría provocado la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, pero eso no es lo peor, pues aparentemente sigue esta relación extramarital.

Mónica Noguera (Mónica Noguera Instagram @monanoguera)

¿Erik Rubín y Mónica Noguera fueron infieles? Chisme No Like asegura que sí

Mónica Noguera tiene novio y se llama Julien Leoni , con quien se comprometió y luego rompieron; al final retomaron su relación.

Pero según Chisme No Like, ni su noviazgo habría detenido a Mónica Noguera para meterse en el matrimonio de Erik Rubín.

El ‘flechazo’ entre Erik Rubín y Mónica Noguera habría ocurrido desde el 2022.

Mónica Noguera llevaría 9 años de noviazgo con Julien Leoni, pero han tenido una relación de ‘truenes’ y regresos.

Erik Rubín y Andrea Legarreta (Agencia México)

Javier Ceriani manifestó sus sospechas de que Erik Rubín aprovechó una de las rupturas de Mónica Noguera, para seducirla.

Andrea Legarreta habría descubierto la infidelidad en su viaje familiar a Japón, pues le encontró mensajes a Erik Rubín con Mónica Noguera.

Esto habría desatado una pelea y Andrea Legarreta decidió separarse de Erik Rubín .

Sin embargo, esta supuesta infidelidad de Erik Rubín a Andrea Legarreta sigue siendo un rumor y Mónica Noguera sigue asistiendo a sus gimnasios.