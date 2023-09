Andrea Legarreta explota en pleno programa Hoy por chisme de infidelidad de Erik Rubín con Mónica Noguera y amenaza con demandar a las “escorias humanas” que difundieron estas especulaciones.

A seis meses de que Andrea Legarreta y Erik Rubín -de 52 años de edad- anunciaron su separación, la pareja vuelve a estar en medio de la polémica.

Esto luego de que en el programa Chisme no Like se aseguró que Mónica Noguera -de 52 años de edad- fue la causante de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Cansada de todas las especulaciones sobre su vida, Andrea Legarreta explotó en el programa Hoy y defendió a Mónica Noguera por ser tachada como la “amante”.

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- pidió a los artistas unirse para ponerle un alto al programa Chisme no Like.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

Andrea Legarreta podría demandar al medio chismoso por defender a Mónica Noguera

Durante la emisión del 6 de septiembre del programa Chisme no Like se señaló a Mónica Noguera como la responsable de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, Andrea Legarreta descubrió unos mensajes entre Mónica Noguera y Erik Rubín.

En medio de todas las especulaciones, Andrea Legarreta rompió el silencio y de esta manera explotó en pleno programa Hoy.

Andrea Legarreta interrumpió a sus compañeros para señalar que se quería tomar unos minutos para defender a una mujer que estaba siendo atacada injustamente.

“El día de hoy quiero hablar como mujer para apoyar y defender y ser justa con otra mujer” Andrea Legarreta

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta tachó a Javier Ceriani y Elisa Beristain de “escorias humanas” por difundir el rumor de que Mónica Noguera fue la causante de su separación de Erik Rubín.

“Resulta que hay un par de ‘conductores’ que más bien son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así porque así es, un tal Javier Ceriani y una tal Elisa Beristain, creo que es un programa en las redes, pero me entero que dicen que Mónica Noguera fue la ‘culpable’, la ‘amante’ de Erik y que por eso es que él tomó la decisión de separarnos” Andrea Legarreta

Chisme No Like (Captura de )

Andrea Legarreta señaló que a ellos ya no le importa lo que puedan decir, pero le molesta que embarren a una persona como Mónica Noguera.

“Ahora que Mónica Noguera... Lo que digan los demás, para nosotros hay cosas mucho más importantes” Andrea Legarreta

En su conversación, Andrea Legarreta puntualizó que para ella y Erik Rubín es una rayita más y se encuentran tranquilos porque sus hijas saben su realidad.

Pero Andrea Legarreta destacó que no se vale que involucren a una persona como Mónica Noguera que tiene una relación desde hace varios años.

“Para Erik y para mí es una rayita más. Nosotros sabemos cuál es nuestra realidad y la clase de personas que somos. Pero lo que ahora están haciendo ustedes con Mónica, de ponerla en un lugar de ‘la amante’ en donde la gente se enoja, se sube, la insulta, la ofende, no me parece justo, ya estuvo bueno y de verdad vamos a buscar la manera de que ya le paren” Andrea Legarreta

Mónica Noguera en Sale el Sol (Instagram | @monanoguera)

Andrea Legarreta tacha de “escorias” a periodistas que difundieron el rumor de un romance entre Mónica Noriega y Erik Rubín

Aunque siempre ha respondido a los rumores sobre su vida privada, Andrea Legarreta destacó que ya es indignante como periodistas pueden mentir de esa manera.

Andrea Legarreta señaló que la credibilidad de estos periodistas está por los suelos, pues a lo largo de su trayectoria se han dedicado a mentir.

“A mí no me causa risa, me causa indignación como mujer, ella es una mujer extraordinaria, divina, que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde... Desde que dimos esta información, su credibilidad está por los suelos” Andrea Legarreta

En su discurso, Andrea Legarreta señaló que estos mismos periodistas han inventado varias cosas sobre ella y su relación con Erik Rubín.

“Cuando pasó esto ellos decían que yo tenía una relación de no sé cuántos años con Cristian de la Fuente, mentira absoluta, sin una sola prueba afirmando esto. Luego que Erik estaba con su dentista u ortodoncista, mentira, sin una sola prueba. Después que el Apio, que ya sabemos absolutamente que eso es una verdadera estupidez (...) así se han seguido, que yo con un expresidente...” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta señaló que estos periodistas solo dicen las cosas sin mostrar ninguna prueba.

“No ponen una sola prueba de nada... Ya párenle, son inhumanos, son asquerosos, son escoria, cómo pueden poner la cabeza en la almohada, qué triste” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta invita a los famosos a unirse contra el programa Chisme no Like

Andrea Legarreta señaló que no es la única que se ha visto afectada por el programa Chisme no Like, pues se la pasan difamando a otras celebridades.

Cansada de todo lo que han dicho, Andrea Legarreta insinúo que podría ejercer acciones legales y tachó a los periodistas de “asquerosos y mentirosos”.

“No entiendo cómo son capaces de dormir en paz, porque no sólo somos nosotros, son todas las personas del medio, es una tras otra, ofenden, insultan, ponen en jaque familias... ustedes son un par de asquerosos, mentirosos y qué bueno que hay demandas y qué bueno que proceden” Andrea Legarreta

Arath de la Torre de inmediato se unió y señaló que él también ha sido víctima del programa Chisme no Like.

“Con un odio, con una saña y de verdad, ojalá y nos unamos todos para poner un alto” Arath de la Torre

Andrea Legarreta invitó a los famosos a unirse para ponerle un alto al programa Chisme no Like.

“Ya basta, somos personas públicas, pero tenemos familia, hijos, padre y ustedes lo hacen a base de mentiras” Andrea Legarreta