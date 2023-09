¿Cansada de los chismes? Mónica Noguera demandará a quienes la tildaron de ser la causante de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

El nombre de Mónica Noguera se convirtió en tendencia luego de que en el programa Chisme No Like se aseguró que era la tercera en discordia de la relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En medio de las especulaciones Andrea Legarreta -de 52 años de edad- explotó contra el programa que difundió el rumor y amagó con demandarlos.

Chisme No Like ya se enteró de los insultos de Andrea Legarreta y así responde

Pero no solo sería Andrea Legarreta la que está dispuesta a ejercer acciones legales y es que se dio a conocer que Mónica Noguera también podría demandarlos.

Mónica Noguera -de 52 años de edad- incluso ya estaría en contacto con su abogado para conocer el proceso que podrían hacer contra quienes la tildaron como la “amante”.

A seis meses de que Andrea Legarreta y Erik Rubín -de 52 años de edad- anunciaron su separación, la pareja vuelve a estar en medio de la polémica.

Esto luego de que en el programa Chisme No Like se aseguró que Mónica Noguera había sido la culpable de su separación.

Cansada de todas las especulaciones, Andrea Legarreta explotó contra Javier Ceriani y Elisa Beristain y los tachó como “escorias” y “asquerosos” por poner a Mónica Noguera como la “amante”.

Andrea Legarreta insinúo que podría ejercer acciones legales contra los periodistas pues asegura que en este programa se dedican a mentir y no presentan ninguna prueba.

Tras las declaraciones de Andrea Legarreta, los conductores de Chisme No Like le respondieron asegurando que tenían las pruebas de sus declaraciones.

Sin embargo Andrea Legarreta y Erik Rubín no estarían solos y es que además del apoyo de Ventaneando, se reveló que Mónica Noguera demandará a quienes la tildaron de ser la otra.

Así lo dio a conocer Ana María Alvarado -de 54 años de edad- en Sale el Sol e incluso reveló que ya estaba en conversaciones con un abogado.

Ana María Alvarado señaló que ellos ya analizaran toda la información para saber si procede legalmente, al igual que insinúo Andrea Legarreta.

En el programa ‘De Primera Mano’, se presentó una entrevista con el licenciado Guillermo Pous, abogado de Mónica Noguera.

Guillermo Pous señaló que para la demanda no importa si el programa tiene pruebas o no de sus dichos, porque están dañando la imagen de una persona.

“Independientemente de lo que puedan decir sea cierto o falso, no significa que por ello no causen un prejuicio a la persona, no por eso significa que no haya difamación y se provoqué un daño moral”

Guillermo Pous