Chisme No Like ya se enteró de los insultos de Andrea Legarreta y así le responden tras asegurar que Erik Rubín le fue infiel.

Luego de que en febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín -de 52 años de edad- anunciaron su separación, los famosos vuelven a estar en el ojo del huracán.

Esto luego de que en el programa Chisme No Like se aseguró que Mónica Noguera -de 52 años de edad- fue la tercera en discordia en su relación.

Cansada de los rumores, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- explotó en el programa Hoy en contra de Chisme No Like y amagó a demandar a los “asquerosos” periodistas que lo difundieron.

Tras las declaraciones de Andrea Legarreta, Javier Ceriani y Elisa Beristain ya le respondieron y aseguraron que tenían las pruebas para respaldar sus afirmaciones.

Andrea Legarreta sale huyendo al ver los micrófonos de Chisme No Like

El pasado 6 de septiembre durante el programa Chisme No Like, se señaló a Mónica Noguera como la responsable de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Estas declaraciones de inmediato se viralizaron en las redes sociales, es por ello que Andrea Legarreta rompió el silencio en Hoy y arremetió en contra de Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Andrea Legarreta tachó a Javier Ceriani y Elisa Beristain como “escorias” y “asquerosos” por poner a Mónica Noguera como la “amante”.

Los conductores de Chisme No Like no se quedaron callados y durante su emisión del viernes 8 de septiembre, le contestaron a Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

A lo largo del programa, Javier Ceriani y Elisa Beristain se burlaron de los insultos que les hizo Andrea Legarreta en Hoy.

En el programa Chisme No Like se compartió un video en el que mostraban que habían ido a buscar a Andrea Legarreta.

Pero ella se negó a darles entrevista al ver al reportero de ese programa.

En el video compartido se ve cómo Andrea Legarreta le dice que no la puede grabar y después sale a toda prisa sin detenerse pese al pedido del reportero.

“Le estamos dando derecho de réplica, de tener nuestros micrófonos el mismo tiempo de aire, de los cual hablamos, aunque ella no es la del escándalo, los del escándalo son Mónica Noguera y Erik Rubín, por eso no sabemos porque ella a la defensa” Javier Ceriani

Conductores de Chisme No Like le piden a Andrea Legarreta derecho de réplica

Tras los insultos de Andrea Legarreta, los conductores de Chisme No Like le pidieron derecho de réplica y le solicitaron tener el mismo tiempo al aire en Hoy para defenderse.

Javier Ceriani y Elisa Beristain puntualizaron que Andrea Legarreta los insultó en un programa que se ve en varios países.

Por lo que merecían tener ese mismo espacio y tiempo para responder.

“Te pedimos derecho de réplica en tu programa ‘Hoy’ con el mismo tiempo y espacio que hablaste de nosotros y también estamos dispuestos a darte ese derecho. Tú no puedes en un programa nacional e internacional, porque se ve en todo el mundo en todas las plataformas que tienes, llamarnos escorias” Elisa Beristain

Los conductores de Chisme No Like se burlaron del hecho de que Andrea Legarreta afirmó que no los conoce, pero hizo una exposición detallada de todo lo que habían dicho.

“Hoy en tu programa de Televisa nos dijiste que no nos conoces, pero si nos conoces porque sabías punto por punto” Elisa Beristain

Conductores de Chisme No Like aseguran que tienen las pruebas sobre la infidelidad de Erik Rubín con Mónica Noriega

Luego de que Andrea Legarreta insinúo que podría ejercer acciones legales ya que lo que habían dicho Javier Ceriani y Elisa Beristain era mentira.

Tras ser tachado de mentirosos, los conductores de Chisme No Like aseguraron que tenían las pruebas para respaldar sus declaraciones.

Chisme No Like (Captura de )

Incluso, señalaron que las podrían mostrar en cualquier momento para demostrar que no mienten.

“Hablaste de que somos mentirosos y que no presentamos ninguna prueba y también amenazas con hacer algo legal, las pruebas si tu quieres que lleguen a ese punto las tenemos. Nosotros cuando hablamos algo siempre estamos reservando algo para poderlas mostrar” Elisa Beristain

Elisa Beristain señaló que cuando hablaron de Cristian de la Fuente dijeron que supuestamente tenía una relación con Andrea Legarreta y jamás lo afirmaron.

Lo mismo habría pasado con los rumores de que Erik Rubín salía con una doctora, pues en ese momento señalaron que no tenían la certeza.

Javier Ceriani puntualizó que al insultarlos al decirles “escorias”, “asquerosos”, “inhumanos” Andrea Legarreta solo desvaloriza su trabajo.

Visiblemente molesto, Javier Ceriani señaló que Andrea Legarreta no ha salido a defender a ninguna mujer como para que ahora quiera hacerlo con Mónica Noguera.

Incluso señaló que Mónica Noguera se puede defender sola y ya se puso en contacto con ellos, pero no se ha podido coordinar su respuesta.

Javier Ceriani le pidió a Andrea Legarreta que era mejor que se quedará “tranquilita”, lanzándole una especie de amenaza.

Conductores de Chisme No Like le responden a Arath de la Torre

Luego de que en el programa Hoy, Arath de la Torre señaló que también ha sido víctima de los ataques de Chisme No Like, los conductores ya le respondieron.

“Al otro monito que está a tu lado (Arath), que dice: ‘vamos a ir también contra ellos’. Le explicó a Arath que todos los audios y textos y toda lo evidencia, nunca dijimos chismes ni rumores” Javier Ceriani

Arath de la Torre (@arathdelatorre / Instagram )

Javier Ceriani señaló que las palabras de Andrea Legarreta fueron como si fuera la “primera dama” pero le recordó que ya no tiene tanto poder.

“No te hagas la gallita, porque nosotros dormimos muy tranquilos, nosotros investigamos, no leemos teleprompter como lees vos. Todo se va a saber Andrea y tu pasado, cómo llegaste a Televisa, todo lo que haz hecho bien y mal se va a saber porque eres una famosa” Javier Ceriani

Sobre que se escudan en las redes, Javier Ceriani señaló que “tienen más vistas” que ellos.

Javier Ceriani y Elisa Beristain terminaron su programa exigiendo su derecho de replica en el programa Hoy, pues consideran que los difamaron y los insultaron.