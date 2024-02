Ana María Alvarado -de 55 años de edad- le hace “travesura” a Maxine Woodside en su reencuentro y esta fue su reacción.

En febrero de 2023, Ana María Alvarado revelo con lágrimas que había sido despedida de “Todo para la mujer” tras más de 30 años de trabajo.

Maxine Woodside -de 75 años de edad- negó que ella haya despedido a Ana María Alvarado y hasta le guardo su silla unos días.

El pleito terminó en una demanda, pues Ana María Alvarado no recibió su liquidación por tantos años de trabajo.

A un año del despido de Ana María Alvarado, la conductora se reencontró con su ex jefa en la conferencia de prensa del concierto de Yuri y Cristian Castro.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado fueron invitadas al evento, y le advirtieron a la conductora de Sale el Sol que su ex amiga estaba en el lugar.

“Me mandan una foto de Maxine y me dicen: ‘Te la vas a encontrar’ (...) Le digo: ‘No pasa nada’ yo no he hecho nada malo, no tengo ningún problema y si me la topo le digo buenas tardes”

Ana María Alvarado