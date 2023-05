Ana María Alvarado, de 54 años de edad, ahora sí ya demandó a Maxine Woodside, de 74 años, para pelear el dineral que le debe.

Después de meses intentando conciliar sin éxito, Ana María Alvarado decidió formalizar su demanda contra Maxine Woodside, con quien trabajó por más de 32 años en la radio.

Así lo dio a conocer la propia Ana María Alvarado a través de su canal homónimo en YouTube, donde reiteró que sólo busca una liquidación justa:

“Les tengo, ahora sí que en exclusiva, porque qué mejor que lo diga yo, está interpuesta la demanda formalmente, el proceso ha iniciado”, indicó Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado (Ana María Alvarado / YouTube)

Ana María Alvarado: “Desde un principio les dije que iba por mi justa liquidación”

Ana María Alvarado mostró parte del documento de la demanda que interpuso contra Maxine Woodside y Radio Fórmula, exigiendo el pago de una justa liquidación.

Ahora sólo queda esperar a que el proceso avance, dijo la periodista, señalando que dio a conocer la demanda para demostrar que sus advertencias sobre acciones legales contra Maxine Woodside no eran palabras al viento.

“Yo he tratado de ser muy seria en esta situación, no crean que bla, bla, bla, bla y solo era para intimidar, para molestar o para hacerme notar, no, desde un principio les dije que iba por mi justa liquidación”, indicó Ana María Alvarado.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside (Especial)

Pese a formalizar su demanda, Ana María Alvarado cree posible llegar a un acuerdo con Maxine Woodside

Ana María Alvarado prometió que en cuanto haya algún avance en el proceso, ella misma lo hará público para demostrar la seriedad de su demanda:

“Yo desde el día uno les he ido platicando de frente, con tranquilidad y claramente a todos ustedes las cosas. Como ustedes ven, se ha cumplido cabalmente palabra por palabra”.

Ana María Alvarado reiteró que su único objetivo es obtener una liquidación justa y por eso ha evitado incurrir en crítica personales hacia Maxine Woodside.

“Lo he sostenido, mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas, de mis acciones. Sé que es algo justo, ...no es por tener followers, es porque ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde”, sostuvo Ana María Alvarado.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado. (Especial)

Asimismo, advirtió a sus seguidores que el proceso avanzará “con calma” e incluso que podría detenerse intempestivamente si Maxine Woodside cede a sus peticiones:

“En cualquier momento del proceso puede haber alguna conciliación”.

En ese sentido, Ana María Alvarado insistió en decir que presentó su demanda porque su exjefa no quiso conciliar, entonces, la resolución del caso ahora etsá en manos de terceros y quedará satisfcha con lo que se resuelva:

““Estoy tranquila y… estaré satisfecha con el resultado que designe un juez; simplemente en estas situaciones dos personas no se pusieron de acuerdo, ¿qué dice una tercera persona, que es un juez?, y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”.