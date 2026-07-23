Amigos de Mauro Menéndez crearon una campaña para recolectar dinero para pagar sus gastos funerarios, pero su papá no estuvo de acuerdo.

Osamu Menéndez aclara que los amigos de su hijo fueron quienes iniciaron la recaudación, la cual originalmente se iba a destinar para pagar sus gastos hospitalarios.

Amigos de Mauro Menéndez iniciaron una recaudación para pagar sus gastos funerarios

Aylín Mujica y Osamu Menéndez no estaban enterados de la recaudación de fondo que inició Rick Silver, amigo de Mauro Menéndez.

Osamu Menendez refirió a De Primera Mano que no entendía por qué esta recaudación llamaba tanto la atención, pero reveló que él no sabía de este tema ya que estaba enfocado en su hijo.

“Nosotros nos enteramos al día siguiente (de la reanudación) porque una de las amigas de mi hijo me escribió (…) no estábamos de acuerdo con pedirle dinero a nadie” Mauro Menéndez

Osamu Menéndez junto a sus hijos (Osamu Menéndez / Faceboo)

El padre de Mauro Menéndez aclara que él no estaba de acuerdo con la recaudación de fondos, ya que él sí podía cubrir los gastos funerarios de su hijo.

“Para nada estábamos de acuerdo con pedirle dinero a nadie. Yo no soy una persona rica, pero necesito pedirle dinero a nadie para los gastos funerarios de mi hijo” Mauro Menéndez

Rick Silver contactó a Osamu Menéndez para informarle de la recaudación de Fonso para el funeral de Mauro Menéndez y le explicó que lo hicieron por el cariño que le tenía al DJ.

Padre de Mauro Menéndez pidió que terminaran con la recaudación para el funeral

Osamu Menéndez agradeció a los amigos de Mauro Menéndez por iniciar la recaudación, pero les pidió que la terminaran.

El papá de Mauro Menéndez confirma que ha sido muy costoso el proceso para repatriar el cuerpo de su hijo a Miami.

La meta de la recaudación de fondos era de 382 mil pesos y la meta se rebasó a 451 mil pesos.

Tras la petición del padre de Mauro Menéndez, la recaudación finalizó la noche del 21 de julio.

Osamu Menéndez revela que ha recibido ataques por esta recaudación de fondos, pues los señalan de aprovecharse de la situación.

Es por eso que quiso aclarar que no fue él o Aylín Mujica quienes iniciaron esta campaña de recaudación: “No fuimos nosotros”.

Al final, el dinero recaudado sí se utilizará para los gastos funerarios de Mauro Menéndez, quien será trasladado de Barbados a Miami.