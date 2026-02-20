El abogado de Alicia Villarreal aclaró la polémica del embargo y revela cómo surgió el rumor de que la cantante está endeudada.

A mediados de febrero trascendió que Alicia Villarreal había sido embargada por una deuda con dos ex empleados, por lo que Gerardo Rincón defendió a la cantante.

Abogado de Alicia Villarreal explica si realmente embargaron a Alicia Villarreal

En entrevista con De Primera Mano, Gerardo Rincón explicó que el embargo a Alicia Villarreal no ocurrió recientemente como se manejó en medios.

Este embargo se registró hace años y se retiraron autos, así como otros objetos valiosos de la casa de Alicia Villarreal.

“Sí existe un embargo, pero que fue hace años, no es reciente, yo nunca he dicho que sea reciente” Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal

¿EMBARGO a Alicia Villarreal fue por motivo LABORAL y directamente por ella? Abogado EXPLICA los hechos #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/eCTZNKPyAY — De Primera Mano (@deprimeramano) February 19, 2026

Alicia Villarreal fue demandada por dos ex empleados y su abogado asegura que saldó la deuda con estas personas desde hace años .

“(El embargo) fue por un asunto laboral que no se les pagó supuestamente a unos empleados, pero quiero aclarar que esos empleados no era de Alicia” Abogado de Alicia Villarreal

El abogado de Alicia Villarreal menciona que los empleados que la demandaron no trabajan con ella; uno era empleado de Cruz Martínez y otro de una de sus colaboradoras.

Gerardo Rincón acudió al juzgado por otro asunto de Alicia Villarreal y fue ahí que se encontró con el embargo, pero se percató de que había irregularidades.

Pues esta acción se hizo en una de las casas de Alicia Villarreal, pero no la que indicaba el oficio de las autoridades.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Abogado de Alicia Villarreal promete ganar la denuncia contra Cruz Martínez

El abogado de Alicia Villarreal acaba de retomar la denuncia contra Cruz Martínez, quien fue vinculado a proceso por violencia familiar.

Gerardo Rincón menciona que tuvo discrepancias con la Fiscalía de Nuevo León, luego de que revictmizaran a Alicia Villarreal y cuestionara las agresiones por la falta de “marcas” en el cuerpo de la cantante.

“Esos temas ya están resueltos. Ya tengo la nueva evidencia, los dictámenes de esas fechas, tengo las fotografías de esas fechas, pero también tengo una sorpresa para este señor” Abogado de Alicia Villarreal

El abogado de Alicia Villarreal asegura que tiene preparado una “sorpresa” para Cruz Martínez referente a la demanda en su contra: “Él bien sabe lo que hizo”.

Por último, Gerardo Rincón no descarta de que haya anomalías en el caso por violencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez.