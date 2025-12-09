Alicia Villarreal -de 54 años de edad- pide que dejen de atacar a su hija Melenie Carmona tras hacer un en vivo en TikTok donde reveló su distanciamiento.

Melenie Carmona -de 26 años de edad- se cansó de las especulaciones y aclaró en un en vivo que no está de acuerdo con el noviazgo de Alicia Villarreal, entre otras cosas.

Alicia Villarreal pide que dejen de atacar a su hija Melenie Carmona

La palabras de Melenie Carmona generaron críticas contra la joven, por lo que Alicia Villarreal pidió que paren de atacarla.

Alicia Villarreal se encontraba terminando una presentación cuando pidió a sus fans que dejen de molestar a Melenie Carmona por su culpa.

“He educado, he guiado, me he partido el lomo por mis hijos (…) Les pido con todo mi cariño, con todo el respeto que me merecen todos ustedes que me ayuden con esta parte con mi hija, porque duele el alma. Y si son mamá, me van a entender” Alicia Villarreal

¡Alicia Villarreal pone un ALTO al 'HATE' contra su hija Melenie Carmona por estar contra su nuevo romance con Cibad Hernández! La cantante mandó un fuerte mensaje en pleno concierto#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/POepdiose5 — De Primera Mano (@deprimeramano) December 8, 2025

La cantante pidió a sus fans que dejen de molestar a su hija, pues ella se siente mal de que reciba malos comentarios en redes sociales .

Después de su petición, Alicia Villarreal se retiró del escenario y deseó lo mejor a sus fans.

Melenie Carmona ha sido duramente criticada por no mostrar su apoyo a Alicia Villarreal y ella dejó clara sus postura, su prioridad son sus hermanos.

Alicia Villarreal expresó que le “dolía el alma” de ver los ataques contra su hija, quien solo expresó su opinión.

Melenie Carmona y Alicia Villarreal (Instagram/@meleniecarmona)

Arturo Carmona arremete contra Pati Chapoy por atacar a Melenie Carmona

El en vivo de Melenie Carmona provocó que Pati Chapoy hablar de ella en Venteando y la tacharon de “mala hija” por hablar de Alicia Villarreal.

Pati Chapoy -de 76 años de edad- llamó mala agradecida a Melenie Carmona y aseguró que Alicia Villarreal la seguía manteniendo.

Las palabras de Pati Chapoy enfurecieron a Arturo Carmona, a quien acusó de ser irrespetuosa con él y su hija.

Arturo Carmona aseguró que Pati Chapoy era la responsable del hate que vivía Melenie Carmona, ya que tenía “gran poder de convocatoria”.

El actor aclaró que Melenie Carmona no tiene nada que ver con los problemas de Alicia Villarreal, por lo que no debía ser juzgada.