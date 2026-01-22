Alicia Villarreal -de 54 años de edad- teme perder el caso contra Cruz Martínez por violencia familiar y dice sentirse víctima de las autoridades.

La cantante acudió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo Léon para solicitar la carpeta de investigación en el caso contra Cruz Martínez y salió decepcionada.

Alicia Villarreal asegura que hay irregularidades el caso contra Cruz Martínez

Tras salir de la instancia, Alicia Villarreal lució un rostro desencajado y estaba molesta por la actual situación en el proceso legal contra su exesposo.

“No se valen las injusticias y las mentiras contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima y la verdad me siento, ahorita no podemos hablar” Alicia Villarreal

Alicia Villarreal evitó seguir hablando con la prensa mientras la voz se le quebraba.

La cantante expresó que había irregularidades en el proceso: “Siento que no se vale”.

Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, explicó a los medios que se terminó la investigación contra Cruz Martínez.

“Está afligida porque siente que hay muchos acosas contra y ella y abusos por parte de autoridades” Abogado de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal sumó a Gerardo Rincón a su defensa legal en el caso contra Cruz Martínez y actualmente el caso es llevado por la abogada Claudia Ramírez Richter.

Este abogado es quien colabora en la denuncia por acoso y difamación contra Francisco Cantú.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

¿Qué ha ocurrido en la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez?

El 16 de febrero se cumple un año de la presunta agresión contra Alicia Villarreal por parte de su exesposo, Cruz Martínez.

La cantante narra que febrero de 2025, Cruz Martínez la agredió físicamente, trató de estrangularla y le quitó su celular, así como tarjetas bancarias.

Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por:

Tentativa de feminicidio

Robo

Violencia familiar

Un juez desestimó las denuncias por tentativa de feminicidio y robo, pero vinculó a proceso por violencia familiar a Cruz Martínez.

El periodo de investigación en el caso contra Cruz Martínez finalizó, pero Alicia Villarreal denuncia que existen irregularidades.

Además, la cantante siente que es revictimizada por las autoridades y su abogado asegura que no fue notificada del siguiente proceso que se realizará en su denuncia contra Cruz Martínez.