Abogados de Alicia Villarreal -de 54 años de edad- aseguran que Cruz Martínez enfrentaría más delitos, pues existen pruebas.

El miércoles 19 de noviembre fue vinculado a proceso Cruz Martínez por violencia familiar, sobre lo que el cantante informó que ya no sería investigado por Intento de feminicidio y robo.

Tras el comunicado de Cruz Martínez -de 53 años de edad- donde confirmaba que había sido vinculado a proceso, Alicia Villarreal dio una conferencia de prensa.

Alicia Villarreal fue tajante al decir que no iba a permitir que nadie la atacara y seguiría el proceso en contra de su exmarido.

“Lo que determinó la autoridad después de lo que nosotros aportamos fue: ‘Señor, estas vinculado a un proceso’, esto quiere decir que lo que la señora vino a contar y las pruebas que la señora trajo te hacen acreedor a que estés vinculado a un proceso” Abogada de Alicia Villarreal

La abogada de Alicia Villarreal, Claudia Richter, expresó que Alicia Villarreal aportó las pruebas suficientes para que Cruz Martínez fuera vinculado a proceso.

Lo que confirma que Cruz Martínez ejerció violencia y cometió otros delitos como:

Violencia psicológica

Violencia patrimonial

Violencia familiar

Claudia Richter aclara que Cruz Martínez no fue absuelto como lo presume, pues lo siguen investigando por esto tres delitos.

“Quiero que quede muy claro que de todo lo que Alicia platicó, vivió, presentó en documentos determinaron que sí es un tipo violento, tan es así, que está sujeto a una vinculación” Claudia Richter

Cruz Martínez debe cumplir con medidas cautelares tras ser vinculado a proceso

Agustín Liñán, abogado de Alicia Villarreal, explicó que Cruz Martínez debe cumplir con medidas cautelares tras ser vinculado a proceso por violencia familiar.

Una de las medidas cautelares que debe cumplir Cruz Martínez, es acudir a la Fiscalía a firmar cada 15 días para evitar que huya de México.

Cruz Martínez no se puede acercar a Alicia Villarreal, a los lugares que frecuenta y tiene prohibido ejercer actos de violencia.

Las medidas cautelares serán vigentes durante el tiempo que dure el proceso legal.

Si Cruz Martínez llegara a incumplir con las medidas cautelares, podría agravarse las medidas.

Los abogados de Alicia Villarreal reiteraron que Cruz Martínez no fue absuelto, por lo que aún podría ser juzgado por tentativa de feminicidio.

Alicia Villarreal expresó que ella espera que haya justicia y si un juez decide que Cruz Martínez sea encarcelado, ella respetará esta decisión.