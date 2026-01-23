Alicia Villarreal -de 54 años de edad- cambia de abogados en el caso contra Cruz Martínez tras denunciar revictimización.

El jueves 22 de enero, Alicia Villarreal compartió un comunicado de prensa para confirmar que cambiará de abogados tras sentir que el proceso contra Cruz Martínez tiene irregularidades.

Alicia Villarreal cambia de abogados tras denunciar que es revictmizada

Hace unos días, Alicia Villarreal acudió a la Fiscalía para checar los avances en la denuncia contra Cruz Martínez.

Al salir de la Fiscalía, Alicia Villarreal se notaba triste y arremetió contra las injusticias que, asegura, ha vivido desde que inició el proceso legal contra su ex.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Ante esta situación, Alicia Villarreal revocó a sus abogados, quiene pertenecían a la firma de Cláudia Ramírez Richter y ahora es representada por Gerardo Rincón.

El 20 de enero, Gerardo Rincón acudió a revisar la carpeta de investigación contra Cruz Martínez y aseguró que había procesos mal elaborados.

Cruz Martínez está vinculado a proceso por violencia familiar y la investigación complementaria llegó a su fin.

Abogado de Alicia Villarreal denuncia irregularidades en su caso contra Cruz Martínez

Gerardo Rincón apoya en el proceso legal de Alicia Villarreal contra Francisco Cantú en Estados Unidos por acoso.

Posteriormente se convirtió en su abogado en el caso contra Cruz Martínez y tras salir de la Fiscalía, aseguró que había irregularidades en el proceso.

Aparentemente, Alicia Villarreal no fue notificada del siguiente paso en la denuncia contra su exmarido y no han revelado cuándo será la próxima audiencia.

Alicia Villarreal se mostró frustrada ante los medios y asegura que sigue siendo víctima de injusticia.

“No se valen las injusticias y las mentiras contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima”, expresó Alicia Villarreal ante los medios.