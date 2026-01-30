Una vez más, Alicia Villarreal, de 54 años de edad, se queda sin abogados en su proceso legal contra Cruz Martínez, de 53 años de edad.

El bufete de abogados que representaba a Alicia Villarreal, luego de que esta despidiera al equipo de Cláudia Ramírez Richter, por irregularidades en el proceso, presentó su renuncia.

Mediante un escrito, el cual ya circula en redes sociales, los abogados notifican al juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León, su decisión de retirarse del caso.

“Se renuncia a cargo de asesores jurídicos”, citan y enseguida mencionan que su decisión se basa en sus interéses.

Los abogados que presentaron su renuncia son:

Urlich Ritcher Morales

Claudia Ramírez Tavera

Agustín Liñán Salinas

Leslie Corazón Zavala López

Fatima Yetzia Terrazas García

Abogados de Alicia Villarreal presentan su renuncia (Internet)

¿Por qué renunció la defensa legal de Alicia Villarreal?

Pese a que los ahora exabogados de Alicia Villarreal citan que el motivo de su renuncia se debe al convenir de sus interéses, los posibles motivos están saliendo a la luz.

Se cree que los abogados decidieron quedarse fuera del caso al ver que Alicia Villarreal los excluyó en su reciente visita a la Fiscalía, donde se acompañó de Gerardo Rincón Flores, a quien hace poco incluyó en su caso.

Otro motivo que habría incitado la renuncia de los abogados sería que el caso se ha debilitado ya que el juez a cargo ha rechazado varias de las pruebas que la cantante ha presentado contra su ex.

Alicia Villarreal (Alicia Villarreal Facebook @Alicia Villarreal )

Alicia Villarreal ya contaría con abogado

Aunque la renuncia de los abogados representa un golpe mediático contra Alicia Villarreal, en su proceso legal contra Cruz Martínez, no.

Y es que Alicia Villarreal estaría siendo representada por el abogado, Gerardo Rincón Flores, de edad desconocida.

Cabe mencionar que la relación laboral entre la cantante y el abogado no es reciente, él trabaja con ella por su denuncia contra Francisco Cantú, conocido como ‘Sixto ‘N’.



