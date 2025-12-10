Alicia Villarreal -de 54 años de edad- está enojada porque desestimaron los delitos de intento de feminicidio y robo contra Cruz Martínez.

En noviembre de 2025, Cruz Martínez -de 53 años de edad- fue vinculado a proceso por violencia familiar, pero se desestimaron dos delitos.

Alicia Villarreal explota tras desestimarse delitos contra Cruz Martínez

Durante un encuentro con la prensa, Alicia Villarreal reaccionó por las acusaciones que fueron desestimadas contra Cruz Martínez.

La cantante expresó su molestia, pues señaló a su exesposo por intento de feminicidio y robo tras atacarla en febrero de 2025.

¡Alicia Villarreal MOLESTA por desestimación de ACUSACIONES contra Cruz 'N'! Pide a la prensa que revisen el caso #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/GZBGsaCYHG — De Primera Mano (@deprimeramano) December 9, 2025

“Está muy fácil, ustedes pueden revisar el expediente, es público”, dijo Alicia Villarreal, quien asegura que no ha mentido en el caso contra Cruz Martínez.

Asimismo, mencionó que su familia y trabajo han sido importantes para enfrentar legalmente a su exesposo.

Cruz Martínez fue vinculado a proceso por violencia familiar y los abogados de Alicia Villarreal mencionan que esto comprueba que el cantante ejerció:

Violencia psicológica

Violencia patrimonial

Violencia familiar

Cruz Martínez (@mtzcruz / Instagram)

Cibad Hernández confirma que no lleva una buena comunicación con Melenie Carmona

Hace unos días, Melenie Carmona hizo un en vivo donde confirmó que no está de acuerdo con la relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández.

El influencer fue cuestionado sobre qué pensaba de las declaraciones de Melenie Carmona.

“Tiene todo el derecho de decir sus palabras, cada quien lleva sus procesos y creo que está hablando desde sus procesos”, dijo Cibad Hernández.

El novio de Alicia Villarreal mencionó que solo había conversado una vez con Melenie Carmona y que respetaba su opinión.

Lo que confirma que Cibad Hernández y los hijos de Alicia Villarreal no mantienen una buena comunicación.

Las declaraciones de Melenie Carmona desataron una ola de comentarios a favor y en contra de ella, lo que provocó que Alicia Villarreal interviniera con sus fans para que dejaran de atacar a su hija.