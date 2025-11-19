Cruz Martínez -de 53 años de edad- fue vinculado a proceso por violencia familiar y dio detalles de su caso a la prensa.

El 19 de noviembre, Cruz Martínez acudió a su segunda audiencia tras la denuncia de Alicia Villarreal, de 54 años de edad.

Cruz Martínez habla con la presa tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

A su salida de los juzgados de Nuevo León, Cruz Martínez se mostró accesible con la prensa y dio sus primeras declaraciones tras ser vinculado a proceso.

Cruz Martínez se mostró tranquilo y expresó que estaba conforme con el resultado de la audiencia, ya que se desestimó la denuncia por robo y tentativa de feminicidio.

El cantante expresó que se presentaba voluntariamente a la audiencia.

““Estoy contento, estoy satisfecho con todo el resultado y, pues, agradecido también con la ley mexicana aquí de Nuevo León, ¿verdad? Que son los que realmente toman decisión en todo esto que está pasando” Cruz Martínez

Cruz Martínez asegura que sus hijos saben la verdad de la pelea con Alicia Villarreal y desea mantener una relación cordial con la cantante por el bien de su familia.

Cruz Martínez demandará a Alicia Villarreal por difamación

Cuando finalice el proceso legal por violencia familiar, Cruz Martínez demandará a Alicia Villarreal en Estados Unidos por difamación.

“Se ha mencionado una demanda internacional por difamación. No lo hago por venganza, lo hago por dignidad”, expresó Cruz Martínez.

Cruz Martínez asegura que la denuncia contra su ex esposo no es un acto de venganza, pero sí buscará “limpiar su nombre”.

El cantante está seguro que las autoridades fallarán a su favor en la denuncia por violencia familiar.

Las medidas de protección a Alicia Villarreal permanecen y Cruz Martínez expresó su deseo de mantener una convivencia con ella, por el bien de sus hijos y “futuros nietos”.

“Por eso no voy a exponer las razones que desmintieron dos de los tres cargos”, aseguró Cruz Martínez.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha expuesto su postura tras el fallo a favor de su ex pareja.