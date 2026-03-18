La audiencia relacionada al caso legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, programada para este 18 de marzo, no se llevó a cabo.

La diligencia que se llevaría a cabo en un recinto de Nuevo León, fue aplazada para el mes de mayo, lo que generó molestó en la defensa de Alicia Villarreal.

Gerardo Rincón, abogado de la cantante, de 54 años de edad, aseguró ante medios de comunicación que este aplazamiento podría afectar el desarrollo del proceso.

Por lo que advirtió que mandará un escrito para que Cruz Martínez, de 53 años de edad, no tenga tiempo de prepararse.

“Están cancelando la audiencia de hoy y la pasan hasta mayo para darle margen al señor de que haga cosas por ahí”. Abogado de Alicia Villarreal

Asimismo, el litigante acusó a la Fiscalía de llevar mal el proceso ya que no realizaron los debidos dictámenes y peritajes en la primera etapa de investigación.

Incluso dijo haber solicitado al músico una prueba toxicológica y una evaluación psiquiátrica, lo cual tampoco se hizo.

“Estamos inconformes con este procedimiento. Ya estamos preparando ahorita el escrito. No lo acordaron porque según ya no era tiempo, pero eso es deber de la investigación de la fiscalía” Gerardo Rincón. Abogado de Alicia Villarreal

Pedirán prisión preventiva para Cruz Martínez

Debido a que Cruz Martínez fue vinculado a proceso en noviembre de 2025 por ejercer violencia familiar contra Alicia Villarreal, la defensa pedirá a un juez que endurezcan las medidas contra el acusado.

El abogado de Alicia Villarreal analiza solicitar prisión preventiva para Cruz Martínez, quien dice, se encargó de aplazar la audiencia para “maniobrar” durante el proceso.

Para que esto sea posible, argumentará que la integridad de su cliente corre riesgo.

“(En el escrito) estamos pidiendo la prisión preventiva y también que se designe un abogado de oficio porque no pueden estar cancelando porque dilatan el procedimiento. Aquí la víctima corre un riesgo alto”. Gerardo Rincón. Abogado de Alicia Villarreal

El litigante se dijo confiado ya que cuenta con material que prueba que la famosa sí fue agredida por su exesposo, pruebas que no pueden negarse aún cuando el proceso se extienda.

“Sí fue agredida. Tengo las pruebas, tengo evidencias, tengo fotografías, tengo dictámenes médicos. Tenemos todo sustentado” Gerardo Rincón. Abogado de Alicia Villarreal

Por su parte, Alicia Villarreal no se presentó a la audiencia debido a que abogado le hizo saber que ésta se reprogramó.

Con información de Agencia México