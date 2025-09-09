Alfredo Adame enfrentará la demanda de Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- desde La Granja VIP.
Y es que Gustavo Adolfo Infante aseguró que el juicio de Alfredo Adame -de 67 años de edad- se llevará a cabo a pesar de sus amparos.
¿Alfredo Adame enfrentará demanda de Gustavo Adolfo Infante desde La Granja VIP?
De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame enfrentará su demanda de desde La Granja VIP.
Pues a pesar de que Alfredo Adame se protegió con un amparo, Gustavo Adolfo Infante le aseguró a la prensa que el actor tiene un juicio vigente.
El periodista no dio más detalles sobre la demanda; sin embargo, el actor estaría despreocupado promocionando su participación en La Granja VIP.
Y es que Alfredo Adame fue revelado como el primer concursante de La Granja VIP, cuya fecha de estreno es el 12 de octubre de 2025.
Finalmente, Gustavo Adolfo Infante reiteró que lo que el actor dijo sobre su madre no se quedaría sin consecuencias.
Por su parte, el Alfredo Adame no ha hecho ningún comentario sobre el asunto legal que mantiene con el periodista desde el año 2022.
Esta demanda en contra de Alfredo Adame fue interpuesta por la mamá de Gustavo Adolfo Infante, quien lo acusó de violencia mediática y de género.
Pues la primera demanda por daño a la moral en contra del actor, terminó en una restricción para referirse a Gustavo Adolfo Infante.
¿Qué dijo Alfredo Adame de la mamá Gustavo Adolfo Infante?
Durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca, Alfredo Adame dijo que Gustavo Adolfo Infante, su hermana y su mamá, robaban y practicaban magia negra.
“La mamá era bruja negra, les daba peyote y les daba hongos”, declaró Alfredo Adame sobre la familia de su enemigo.
Claro que Gustavo Adolfo Infante no se quedó con los brazos cruzados, al contrario; más adelante, demandó al famoso por violencia.