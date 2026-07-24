Tras su salida de Siéntese quien pueda, Ale Jaramillo defendió su postura invocando el derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda de los Estados Unidos, país donde reside legalmente.

“Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana. Una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es ‘freedom of speech’, libertad de expresión” Ale Jaramillo

El conflicto surgió cuando Alejandra Jaramillo celebró públicamente la derrota de la selección mexicana de futbol frente a Inglaterra durante el Mundial 2026.

A pesar de haber ofrecido disculpas y realizar un cambio de imagen para simbolizar un nuevo comienzo, las críticas contra Ale Jaramillo no han cesado.

Ale Jaramillo defendió su derecho a la libertad de expresión tras la controversia con aficionados mexicanos

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ha defendido públicamente su derecho a la libertad de expresión tras la controversia que resultó en su salida de la cadena Univisión.

Ale Jaramillo responde a polémica con aficionados mexicanos: "es libertad de expresión" (@ale_jaramillo / Instagram )

En medio de las críticas recibidas, Ale Jaramillo emitió mensajes en Instagram donde fundamentó su postura como migrante ecuatoriana en los Estados Unidos.

Ale Jaramillo apeló a su estatus como residente permanente y contribuyente en EU para reclamar su acceso al derecho de “freedom of speech” (libertad de expresión) protegido por la Primera Enmienda.

Argumentó que celebrar o apoyar a un equipo de futbol es una manifestación propia de la pasión deportiva y que nunca insultó a nadie ni utilizó gentilicios despectivos.

Se describió como una madre migrante que empezó desde cero y afirmó que “el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia”.

“Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos, pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de futbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien” Ale Jaramillo

Tras su salida de Univisión, Ale Jaramillo cambió su look

Aunque Jaramillo ofreció una disculpa pública admitiendo que sus palabras pudieron malinterpretarse, gran parte de la audiencia la consideró insuficiente.

Pese a que Univisión no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas de su despido, la controversia deportiva se mantiene como el factor determinante.

Para simbolizar el cierre de este ciclo profesional, la conductora mostró un cambio de look radical, volviendo a su color de cabello natural, a lo que ella denomina su “esencia”.

Decidió dejar de usar las extensiones de cabello, mencionando que anteriormente las llevaba por “inseguridades típicas” al creer que le quedaban mejor.

Jaramillo describió este proceso como un “Fresh start” (nuevo comienzo), afirmando que el cambio le hizo sentir que se quitaba varios años de encima y la hacía sentir “como una niña otra vez”.

Manifestó estar con la “frente en alto” pese a haber sido “cancelada” por miles de usuarios.