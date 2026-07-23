El periodista Gustavo Adolfo Infante de 61 años de edad, asegura que TelevisaUnivisión despidió a Alejandra Jaramillo de Siéntese Quien Pueda, tras una evaluación en el rating cuando ella estaba al aire.

Infante explicó que tanto el rating como en patrocinios hubo bajada cuando Alejandra Jaramillo de 33 años de edad, estaba a cuadro en el programa y por ello, decidieron despedirla.

Gustavo Adolfo Infante da detalles del despido de Alejandra Jaramillo tras la burla a México

El comentario de Alejandra Jaramillo tras la eliminación de México ante Inglaterra y que llevó a su salida del Mundial 2026, le costó caro, pues se quedó sin trabajo tras una evaluación de rating.

Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, explicó la incoherencia de Jaramillo al burlarse en sus redes sociales de la afición mexicana, cuando TelevisaUnivisión es vista, en su mayoría, por público mexicano que vive en Estados Unidos.

Por otra parte, apuntó que además la empresa hizo una evaluación de rating, detectando que cuando Alejandra Jaramillo salía al aire bajaba y además la baja de patrocinadores.

“Hicieron una evaluación en donde cada vez que salía esta señora Alejandra Jaramillo a cuadro, les bajaba la audiencia, también patrocinadores”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Ante ello, Infante simplemente dijo “es negocio” aludiendo a que a Siéntese Quien Pueda no le iba a ir bien bajo esta perspectiva por los comentarios de Alejandra Jaramillo.