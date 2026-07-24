Lady Tacos de Canasta, cuyo nombre es Francisco Marven, confirmó que cerró su negocio en el Centro Histórico tras ser víctima de extorsión.

“Desafortunadamente pues entramos en este en este círculo y pues nos tocó a nosotros, desafortunadamente pues es difícil porque uno le pone pues todo el empeño, todo el dinero, toda la energía a un negocito, que la verdad pues no es para ser millonarios, pero pues desafortunadamente nos tocó a nosotros” Lady Tacos de Canasta

Lady Tacos de Canasta explicó en entrevista con Azucena Uresti que las demandas económicas de los delincuentes resultaron impagables y pusieron en riesgo la seguridad de su equipo de trabajo.

Aunque presentó las denuncias correspondientes, la falta de acción por parte de las autoridades capitalinas la obligó a abandonar su local para regresar a la venta ambulante en bicicleta.

Lady Tacos de Canasta confirma que fue víctima de extorsión por lo que decidió cerrar su negocio

Lady Tacos de Canasta explicó que se vio obligada a cerrar su negocio en el Centro Histórico de la Ciudad de México debido a que fue víctima de extorsión y “cobro de piso”.

“Entonces fue muy triste la verdad, porque pues es crear un proyecto y tener todo el apoyo de México, porque no sólo de mucha gente que recibíamos el apoyo y ver que la gente llegaba a nuestro pequeño local y que se emocionaban de ver que empezamos a crecer y pues que llegue esta forma de detenernos, de detener las ganas, de detener el ímpetu” Lady Tacos de Canasta

🔴 “Tuvimos que cerrar el negocio porque las extorsiones eran insostenibles”, me comenta Marven, “Lady Tacos de Canasta”.



➡️Denuncia que recibían amenazas y extorsiones tanto por teléfono como de personas que acudían directamente al negocio.



➡️Señala que las cuotas que les… pic.twitter.com/UDd0NvkbMk — Azucena Uresti (@azucenau) July 24, 2026

Según relató, la situación se volvió insostenible porque los grupos criminales le exigían cantidades de dinero muy grandes e impagables para un negocio familiar.

Lady Tacos de Canasta compartió que las extorsiones se realizaban tanto a través de llamadas telefónicas como por medio de personas que acudían físicamente al establecimiento para amedrentar al personal.

“Era por medio de personas, mandaban a personas, entonces pues así, por medio de un teléfono, entonces pues decidimos la verdad, mejor terminar con esto, porque pues al final de cuentas nosotros somos un negocio familiar que pues no genera millones” Lady Tacos de Canasta

La decisión final de “bajar la cortina” fue motivada por el miedo, especialmente después de que los extorsionadores le advirtieron que ya tenían vigiladas a las personas que trabajaban en el negocio.

Lady Tacos de Canasta destacó que a pesar de su fama en redes sociales y televisión, su empresa es un negocio familiar con gastos operativos y sueldos que pagar, por lo que no genera las ganancias millonarias que los delincuentes pretendían cobrar bajo su “impuesto criminal”.

“A pesar de que la gente puede pensar que nosotros, como estamos en redes sociales, estamos en televisión, estamos en radio, pues puede la gente pensar que en realidad pues generamos o creamos muchísimo dinero, pero pues realmente no es así. Hay un equipo detrás de todo esto, hay gente que cobra, hay gente que recibe un sueldo, hay que comprar todo el producto, entonces realmente pues no es una cantidad muy grande, digo, es para que todos tengamos un sueldo digno nada más” Lady Tacos de Canasta

Aunque presentó denuncias formales ante las instancias correspondientes, lamentó que no hubo avances ni seguimiento por parte de la autoridad, lo que la dejó en una situación de vulnerabilidad que la obligó a tomar la decisión de cerrar su negocio.

“Sí, sí, todo esto fue denunciado, todo esto la verdad, pues creo que es lo único que podemos hacer como pues víctimas, nos corresponde pues ir a levantar actas, denuncias y pues desafortunadamente pues se queda hasta en eso, porque pues ya no” Lady Tacos de Canasta

Tras cerrar su negocio por extorsión, Lady Tacos de Canasta regresa a vender en la calle

Lady Tacos de Canasta describió este suceso como un “duro golpe” y una gran frustración, señalando que es triste que un mexicano no pueda crecer en su propio país debido a la delincuencia.

A pesar de esto, ha mostrado resiliencia y ha regresado a vender sus tacos en la calle con su bicicleta, ubicándose habitualmente cerca de la Torre Latinoamericana.

“Pues sí, tuvimos que tomar opciones por nuestra cuenta, que fue pues cerrar, cerrar literalmente y pues continuar en la calle, que es donde, digo que está muy padre que nosotros estamos, pero sí queríamos como hacer esa versión, ¿sabes? del mexicano que pudo hacerlo, que pudo lograrlo, que pudo crear una empresa y abrir, ¿sabes? A pesar de eso pues seguimos trabajando y seguimos echándole ganas en la calle con la bicicletita, pero pues se destruyen muchos sueños” Lady Tacos de Canasta

Sus clientes pueden encontrarla en ese punto a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 o 3:00 de la tarde, aunque el horario puede variar si tiene compromisos previos.

“Nosotros estamos ubicados abajo de la Torre Latinoamericana, Calle Madero, frente al de los Azulejos, esa es nuestra ubicación, ahí nos encuentran” Lady Tacos de Canasta

Además de la venta en su bicicleta, Lady Tacos de Canasta informó que también ofrece la venta de tacos para todo tipo de celebraciones sociales, como bodas, XV años, cumpleaños y desayunos en oficinas.

Cuenta con paquetes de “canastitas” desde 100 tacos para entregas a domicilio, además de enviar el producto, existe la opción de que la propia Marven acuda personalmente a los eventos para servir los tacos, animar con su característico grito de guerra e incluso cantar las mañanitas.

A pesar de la frustración por la inseguridad, Lady Tacos de Canasta mantiene una actitud resiliente, enviando un mensaje a otros comerciantes para que no se desanimen y sigan trabajando desde sus pequeños puestos o bicicletas.

“Pues yo creo que lo principal y el mensaje aquí para todos los mexicanos es eso, que no se desanimen, que le sigan echando ganas, que poco a poquito lo vamos a lograr, entonces desde la calle, desde nuestra bicicleta, desde nuestro pequeño puestecito, la onda es no desanimarse y seguirle echando ganas” Lady Tacos de Canasta